İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı

İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Operası'nın yeni sezonu Rus besteci Modest Mussorgsky'nin eseriyle açıldı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da katıldığı yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı. Aralarında Ukraynalıların olduğu bir grup, açılışta Rus operasından bir eserin tercih edilmesine karşı çıktı.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 1

İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Operası'nın 2022-2023 sezonunun ilk temsilinde Rus besteci Modest Mussorgsky'nin bestelediği "Boris Godunov" operası sahneye koyuldu.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 2

Milano kentindeki tarihi operadaki, sezonunun ilk temsiline, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'nın aralarında bulunduğu üst düzey davetliler katıldı.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 3

La Scala Operası, yeni sezonun ilk temsilinde Rus besteci Modest Mussorgsky'nin bestelediği "Boris Godunov" operasını sahneye koydu.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 4

İtalya'nın dünyaca ünlü La Scala Operası'nın 2022-2023 sezonu açılışı protestolara sahne oldu.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 5

Aralarında Ukraynalıların da olduğu bir grup, La Scala'nın sezon açılışında Rus operasından bir eseri tercihe etmesine karşı çıkarken, savaş karşıtı ve Rusya aleyhinde dövizler açtı.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 6

Bir başka grup ise hayat pahalılığı ve yüksek enerji maliyetleri dolayısıyla Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini ve AB'yi protesto etti.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 7

Cumhurbaşkanı Mattarella, operaya gelişinde, La Scala'nın sezon açılışının bir Rus eseriyle yapılmasına yönelik eleştirilere değinerek, "Büyük Rus kültürü Avrupa kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu geri dönülmez bir husustur. Savaşın sorumluluğu Rus halkına veya kültürüne değil, o ülkenin yönetimine aittir" dedi.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 8

Başbakan Meloni de bu konuya ilişkin, "Ukrayna'daki çatışmaya dair benim tutumumu biliyorsunuz ancak bence kültür başka bir şey ve farklı konuları karıştırma hatasını yapmamalıyız. Rus halkıyla, Rus tarihiyle bir derdimiz yok, bizim derdimiz siyasi olarak egemen bir ulusu işgal etmeye karar verenlerin tercihleridir. Bu iki hususu ayrı tutmak doğru olandır" sözlerini kullandı.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 9

La Scala Operası, sabah saatlerinde de "Son Nesil (Ultima Generazione)" olarak anılan bir grup aktivistin boyalarla gerçekleştirdikleri protestoya maruz kalmıştı.

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 10

İşte La Scala Operası'nın açılışından ve protestolardan yansıyan kareler...

İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 11
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 12
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 13
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 14
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 15
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 16
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 17
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 18
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 19
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 20
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 21
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 22
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 23
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 24
İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı - 25

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