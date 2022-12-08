İtalya'da La Scala Operası'nın yeni sezon açılışı protestolar eşliğinde yapıldı

Başbakan Meloni de bu konuya ilişkin, "Ukrayna'daki çatışmaya dair benim tutumumu biliyorsunuz ancak bence kültür başka bir şey ve farklı konuları karıştırma hatasını yapmamalıyız. Rus halkıyla, Rus tarihiyle bir derdimiz yok, bizim derdimiz siyasi olarak egemen bir ulusu işgal etmeye karar verenlerin tercihleridir. Bu iki hususu ayrı tutmak doğru olandır" sözlerini kullandı.