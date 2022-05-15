İzmit'teki tarihi su kemeri ormana karıştı

Haberler - İHA | 15.05.2022 - 12:40 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:53

M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan (Roma imparatoru) döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırılan ve bir kentin su ihtiyacını karşılayan su kemeri, artık ormanın içinde kaldı.

İzmit'teki tarihi su kemeri ormana karıştı - 1

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan ve bir kentin su ihtiyacını karşılayan tarihi su kemeri ormana karıştı.

İzmit'teki tarihi su kemeri ormana karıştı - 2

Bitinya Kralı I. Nikomedes tarafından kurulan Nikomedya (İzmit), Bitinya Krallığı'ndan sonra Roma İmparatorluğu'na da uzunca bir süre başkentlik yaptı.

İzmit'teki tarihi su kemeri ormana karıştı - 3

Bu dönemlerde yapılan birçok yapı ve eserlerden bazıları günümüze ulaşırken, bazılarının ise izine rastlanılmıyor. Günümüze ulaşan ancak harabe bir durumda olan yapılardan biri de Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan antik su kemeri.

İzmit'teki tarihi su kemeri ormana karıştı - 4

50 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde olan su kemerinin, M.S. 2. yüzyılda İmparator Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius tarafından yaptırıldığı biliniyor.

İzmit'teki tarihi su kemeri ormana karıştı - 5

ONARIM GÖRDÜ

Kaynaklarda, şehre su sağlamak amacıyla yaptırılan su kemerinin Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarım gördüğü de yer alıyor.

İzmit'teki tarihi su kemeri ormana karıştı - 6

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