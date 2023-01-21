İznik Müzesi ile tarihe yolculuk

Roma döneminde birinci konsilin toplandığı, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemini koruyan Bursa'nın İznik ilçesinde inşa edilen müze, şehrin 8 bin 500 yıllık geçmişine ait izleri barındırıyor.
İlçede 2020 yılında yapımına başlanan İznik Müzesi, geçen yılın sonlarında tamamlanmasının ardından 14 Ocak'ta ziyarete açıldı.
Her dönem önemli bir kent olma misyonunu sürdüren İznik'te, 4 uygarlığa ait eserlerin bulunduğu müzede neolitik dönemden Osmanlı'ya uzanan süreçte yer alan 1500'e yakın eser arasından en çok lahitler ilgi çekiyor.
Müzenin Hisar Odası bölümünde Roma dönemine ait Antigonos, Tanrılar ve Truva'dan esinlenilen Akhileus ile Anne-Kız lahitleri sergileniyor.
Bunların içinde milattan sonra 2'nci yüzyılda yapıldığı bilinen ve bir kadının, kocasının ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü gösteren Antigonos lahdi öne çıkıyor.
Arete'nin 50'li yaşlarda kaybettiği kocası Antigonos için yaptırdığı lahdin üzerinde, kendisinin figürü ve eşi için yazdırdığı ağıt bulunuyor. Ağıtta, "Ben üzgün Arete, Antigonos'un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçımı yoluyor, duygularımı ağlayarak gösteriyorum" ifadesi geçiyor.
İznik Müzesi Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, AA muhabirine, 1960 yılından bu yana İznik'te müzecilik faaliyetinin sürdürüldüğünü söyledi.
Nilüfer Hatun İmareti'nde alan darlığı nedeniyle bu faaliyetin zorlaştığını, bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki müze planlandığını aktaran Türkmenoğlu, "2020 yılında Nilüfer Hatun İmareti, Türk-İslam Eserleri Müzesi adıyla hizmete açıldı. Burası ise arkeolojik eserlerin sergilendiği İznik Müzesi" dedi.
Türkmenoğlu, İznik'le ilgili tarihi bulguların milattan önce 6 bin 500'li yıllara uzandığını vurguladı.
İşte İznik Müzesi'nden görüntüler...