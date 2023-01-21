İznik Müzesi ile tarihe yolculuk

"İZNİK YÖRESİNE AİT BİR MEZAR TÜRÜ"

İznik Müzesi Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, AA muhabirine, 1960 yılından bu yana İznik'te müzecilik faaliyetinin sürdürüldüğünü söyledi.

Nilüfer Hatun İmareti'nde alan darlığı nedeniyle bu faaliyetin zorlaştığını, bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığınca iki müze planlandığını aktaran Türkmenoğlu, "2020 yılında Nilüfer Hatun İmareti, Türk-İslam Eserleri Müzesi adıyla hizmete açıldı. Burası ise arkeolojik eserlerin sergilendiği İznik Müzesi" dedi.