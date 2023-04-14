James Bond efsanesi 70 yaşında

Oyun masalarında geçen zorlu bir gecenin ardından Bond kısa sürede kendisini suikastçılardan kaçarken ve acımasız işkencecilerle savaşırken bulur ve güzel kadın meslektaşı Vesper Lynd’in hayatını kurtarmak için her şeyi riske atmak zorunda kalır. Kısa ve öz, yoğun ve çabalamadan tarz sahibi olan Ian Fleming’in ilk James Bond macera kitabı, serinin nesiller boyunca okuyucuların elinden düşmemesine neden olan tüm özellikleri taşıyor.