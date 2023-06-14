"James Bond" yıldızı Lea Seydoux: O dönem sır ortaya çıksa mahvolurduk

"James Bond" serisinin 25'inci filmi "Ölmek İçin Zaman Yok"ta "Madeleine Swann" karakterine hayat veren Lea Seydoux, pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen filmin konusunu saklarken yaşadıklarını anlattı.

"James Bond" yıldızı Lea Seydoux: O dönem sır ortaya çıksa mahvolurduk - 1

Bond kızı 'Madeleine Swann'ı canlandıran Fransız oyuncu Lea Seydoux, Radio Times'a konuştu.

Seydoux, 'James Bond' serisinin 25'inci filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'un gösteriminin pandemi nedeniyle iki yıl ertelenmesinin ardından filmin konusunu saklarken baskı altında kaldıklarını itiraf etti.

N-LIFE HABERLERİ

"James Bond" yıldızı Lea Seydoux: O dönem sır ortaya çıksa mahvolurduk - 2

Lea Seydoux, birçok insanın bu denli uzun süre sessiz kalması gerektiği için filmin sonunun hiç sızmamasına çok şaşırdığını dile getirdi.

"James Bond" yıldızı Lea Seydoux: O dönem sır ortaya çıksa mahvolurduk - 3

Ünlü oyuncu, James Bond'un son filmiyle ilgili olay örgüsünün Eylül 2021'deki vizyon tarihinden önce hayranlara sızdırılmış olması halinde filmin mahvolacağını açıkladı.

"James Bond" yıldızı Lea Seydoux: O dönem sır ortaya çıksa mahvolurduk - 4

"ÇOK UZUN SÜRE SAKLADIK"

"Eğer sızsaydı mahvolurduk" diyen Lea Seydoux, "Eğer sır ortaya çıkarsa... Tanrım! Belki bazı insanlar biliyordu. Bilmiyorum ama çok şaşırdım. Çünkü sırrı çok uzun süre saklamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"James Bond" yıldızı Lea Seydoux: O dönem sır ortaya çıksa mahvolurduk - 5

 DANIEL CRAIG SON KEZ BOND'U CANLANDIRMIŞTI

Daniel Craig'in serisinde son kez "007 James Bond"u canlandırdığı, 250 milyon dolara mal olan "Ölmek İçin Zaman Yok", ABD'de açılış hafta sonunda 56 milyon dolar hasılat elde etmişti.

'Spectre'nin 73 milyon dolarlık açılışının gerisinde kalan "Ölmek İçin Zaman Yok" dünya genelinde yaklaşık 775 milyon dolar hasılat yapmıştı.

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