"James Bond" yıldızı Lea Seydoux: O dönem sır ortaya çıksa mahvolurduk
"James Bond" serisinin 25'inci filmi "Ölmek İçin Zaman Yok"ta "Madeleine Swann" karakterine hayat veren Lea Seydoux, pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen filmin konusunu saklarken yaşadıklarını anlattı.
Bond kızı 'Madeleine Swann'ı canlandıran Fransız oyuncu Lea Seydoux, Radio Times'a konuştu.
Seydoux, 'James Bond' serisinin 25'inci filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'un gösteriminin pandemi nedeniyle iki yıl ertelenmesinin ardından filmin konusunu saklarken baskı altında kaldıklarını itiraf etti.