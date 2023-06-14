"James Bond" yıldızı Lea Seydoux: O dönem sır ortaya çıksa mahvolurduk

"ÇOK UZUN SÜRE SAKLADIK"

"Eğer sızsaydı mahvolurduk" diyen Lea Seydoux, "Eğer sır ortaya çıkarsa... Tanrım! Belki bazı insanlar biliyordu. Bilmiyorum ama çok şaşırdım. Çünkü sırrı çok uzun süre saklamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.