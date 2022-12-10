James Cameron: Marvel filmleri Avatar'ın yanına bile yaklaşamaz

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle 16 Aralık'ta beyazperdeye geri dönüyor. Merakla beklenen Avatar serisinin ikinci filmi Avatar: Suyun Yolu'nun yönetmeni James Cameron, filmin görsel efektleri üzerine konuştu.
Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başaran filmin görsel efektlerinin serinin hayranlarını büyüleyeceğini belirten Cameron, süper kahraman filmleriyle ilgili iddialı yorumlarda bulundu.
Ünlü yönetmen, görsel teknikler söz konusu olduğunda Marvel’ın "yanlarına bile yaklaşamadığını" söyledi.
ComicBook.com'a konuk olan ünlü yönetmen, "Açıkçası, büyük çizgi roman filmleri sektörün hacmini artırıyor. Elbette teknikteki yükselen bu dalga herkesi bir araya getiriyor. Size daha kaliteli sanatçılar, daha fazla araç ve kodlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Marvel filmleri hakkında sık sık eleştirilerini dile getiren yönetmen “Marvel'ın kullandığı George Lucas'ın efekt şirketi harika işler çıkarıyor ama konu bizim yaptığımız türden duygusal yüz işlerine gelince... Thanos mu? Hadi ama. Bu kadar da olmaz. Avatar: Suyun Yolu'nu izlediniz. Yanına bile yaklaşamaz” dedi.
Cameron daha önce Marvel ve DC film karakterleri hakkında, "Büyük Marvel ve DC filmlerine baktığımda, karakterlerin kaç yaşında olduğu önemli değil, hepsi üniversitedeymiş gibi davranıyor. İlişkileri var ama aslında yok" yorumunda bulunmuştu.
Öte yandan, Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başaran film hakkında "İnanılmaz", "Efektler ve aksiyon nefes kesici" gibi yorumlar yapılmıştı.
Filmin ilk eleştirisini Oscar ödüllü yönetmen Guillermo Del Toro yapmış ve film hakkında "şaşırtıcı bir başarı" nitelendirmesi yapmıştı. 3 saat 10 dakika süren filmle ilgili Londra'daki gösterimden sonra olumlu yorumlar birbiri ardına geldi.
IndieWire baş film eleştirmeni David Ehrlich "İlkinden açık ara daha iyi ve son yılların en iyi sinema deneyimlerinden biri" yorumunu yaptı.
Happy Sad Confused sunucusu Josh Horowitz ise "James Cameron bir kez daha sinemacılara bu işin nasıl yapıldığını gösteriyor" cümlelerini paylaştı.
Film hakkında diğer yorumlardan bazıları da şöyle:
. "James Cameron şu anda şimdiye kadar yapılmış en iyi devam filmlerinden ikisine değil üçüne sahip. 'Avatar: Suyun Yolu' inanılmaz. Efektler ve aksiyon nefes kesici. Ama bu sefer kalbi attıran şey hikaye. Daha kişisel, karmaşık, duygusal."
. "İlk 'Avatar' filmini beğenen ama sevmeyen biri olarak size şunu söyleyeyim: 'Avatar: Suyun Yolu' beni benden aldı. Görsellerde, hikâye anlatımında ve performanslarda son derece üstün olan devam filmi, baştan sona çenemi yerde bıraktı. James Cameron, devam filmlerinin tanrısıdır."
. "Avatar: Suyun Yolu. Evet, asla James Cameron'a karşı iddiaya girmeyin. Abartıdan kaçınmaya çalışıyorum ama teknik ve görsel açıdan hiç böyle bir şey görmedim. Bu çok zor. Belki de çok abartılı. Bazen bir Pandora balığına baktığım için olay örgüsünü kaçırıyordum."
. "Avatar: Suyun Yolu hayatımda gördüğüm en inanılmaz görsel efekt ile nefes kesecek kadar güzel (3D olarak izledim); hikayenin kendisi ilkinden daha zayıf ve 3 saat ve 10 dakika sonra uzatılmış gibi geliyor, ancak izlemek her zaman harika ve son saat harika."
. "Avatar: Suyun Yolu', Pandora'da teknik olarak harika yeni bir su kültürü sunuyor. James Cameron'ın diyaloğu hala sorunlu ama bizi yeni karakterlere ve yaratıklara duygusal olarak yatırırken hikâye anlatımı yükseliyor. Beklemeye değen samimi, çarpıcı bir destan."