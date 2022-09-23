James Cameron neden Avatar 2 için 13 yıl beklediğini açıkladı

NEDEN DÜNYANIN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ OLDU?

Yönetmen, The Marianne Williamson Podcast’inde ilk Avatar filminin dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmasını bu üçüncü seviyenin varlığına bağlamıştı.

Yönetmen, “İlk filmde üçüncü bir seviye var. İzlediğiniz o dünyada olmak istersiniz ve orada güvende olacağınızı hissedersiniz. Filmdeki uçma sahnesinin hissettirdiği özgürlük ve heyecan hissi ya da toprak kokusunu burnunuza getiren bir orman. Bu ancak duyularınızda ulaşabileceğiniz bir seviye. Bu seviye, ilk filmin ruhunda yatıyor” dedi.