James Hong Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alan en yaşlı isim oldu

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 10:06

Çin asıllı Amerikalı oyuncu James Hong, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. 93 yaşındaki oyuncu, kaldırımda yıldız alan en yaşlı isim oldu.

James Hong Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alan en yaşlı isim oldu - 1

93 yaşındaki oyuncu James Hong, Bulvarı’nda onurlandırıldı. Oyuncu, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olan en yaşlı isim unvanına sahip oldu.

James Hong Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alan en yaşlı isim oldu - 2

Törende mutluluğunu dile getiren oyuncu “Anı yaşamak istiyorum” dedi. Oyuncu Jamie Lee Curtis ve Daniel Dae Kim, Wong’un yıldız aldığı törende konuşmacı olarak yer aldı.

James Hong Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alan en yaşlı isim oldu - 3

Hong, son olarak 'Everything Everywhere All at Once' (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filminde Michelle Yeoh ile rol aldı. Paralel evrenleri işleyen film, eleştirmenlerden tam not aldı.

James Hong Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alan en yaşlı isim oldu - 4

93 yaşındaki oyuncu, The New Adventures of Charlie Chan, Kung Fu, Dynasty ve Seinfeld gibi televizyon yapımlarında rol aldı.

James Hong Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alan en yaşlı isim oldu - 5

Oyuncu, konuşmasında daha fazla bilim kurgu filminde yer almak istediğini belirtirken “Evrende gezmek ve dövüşmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

James Hong Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız alan en yaşlı isim oldu - 6

Çin asıllı olan Wong’un töreninde aslanlar, davullar ve Çin kültürüne dair objeler yer aldı.

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