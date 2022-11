Jennifer Lopez'den yeni albüm müjdesi

25 Kasım tarihinde yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, hakkındaki iddialara son noktayı koydu.

Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan 'This Is Me… Then'in 20. yılında duyurduğu yeni albümüne 'This Is Me… Now' adını verdi.