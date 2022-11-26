Jennifer Lopez'den yeni albüm müjdesi

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez, bu defa yeni projesiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde tüm sosyal medya hesaplarında profil fotoğraflarını siyah bir resimle değiştiren ve hatta Instagram’daki tüm paylaşımlarını da kaldıran ünlü isim, takipçilerini şaşırttı.
53 yaşındaki Lopez’in bu sosyal medya hamlesinin kimileri yeni projesi için olduğunu söylerken kimileri de özel hayatıyla ilgili olduğunu iddia etti.
25 Kasım tarihinde yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, hakkındaki iddialara son noktayı koydu.
Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan 'This Is Me… Then'in 20. yılında duyurduğu yeni albümüne 'This Is Me… Now' adını verdi.
'This Is Me… Now', Jennifer Lopez’in son yirmi yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek.
Ayrıca albümde yer alan otobiyografik hikayeler, 2023’te yayınlayacağı diğer kişisel projelerle devam edecek.
'This Is Me… Now', ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 single’dan 'Dear Ben pt. II' ve 'Midnight Trip to Vegas' isimli şarkılar Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında yaptığı evliliğe gönderme olacak.
Lopez, 2002’deki albümünde de Affleck için 'Dear Ben' isimli bir şarkıya yer vermişti.