Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Yürüyemezsem, sürünürüm
2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion yeni belgeselinde hastalığı hakkında konuştu. Şarkıcının gözyaşlarına boğulduğu ve "Koşamıyorsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ama durmayacağım" dediği anlar gündem oldu.
Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti.
Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.