Filistin asıllı model Bella Hadid kefiye elbisesiyle Cannes'da

Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü model Bella Hadid, kefiye elbisesiyle Filistin'e destek verdi.

Filistin asıllı model Bella Hadid kefiye elbisesiyle Cannes'da - 1

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali, tüm görkemiyle devam ediyor. Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivale ABD'li model Bella Hadid de katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Filistin asıllı model Bella Hadid kefiye elbisesiyle Cannes'da - 2

Festival de "L'Amour Ouf" (Beating Hearts) adlı filmin prömiyerine katılan model, şıklığıyla beğeni topladı.

Filistin asıllı model Bella Hadid kefiye elbisesiyle Cannes'da - 3

Versace imzalı siyah bir elbise giyen Hadid, her yıl festivalde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Filistin asıllı model Bella Hadid kefiye elbisesiyle Cannes'da - 4

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Hadid, Filistin'e desteğini sosyal medya hesabında sık sık gösteriyor.

Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in ABD'de doğup büyüyen kızı Hadid, Cannes sokaklarında Filistin'e destek verdi.

Filistin asıllı model Bella Hadid kefiye elbisesiyle Cannes'da - 5

Ünlü model, Filistin direnişinin sembolü haline gelen kefiyeden yapılma elbisesi ile dikkat çekti.

Filistin asıllı model Bella Hadid kefiye elbisesiyle Cannes'da - 6

Daha önce de Gazze’de devam eden savaşla ilgili açıklama yapan model, 2021 yılında da New York’ta düzenlenen Filistin yanlısı bir yürüyüşe siyah beyaz kefiye ile katılmıştı.

Filistin asıllı model Bella Hadid kefiye elbisesiyle Cannes'da - 7

"HER GÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Öte yandan, Bella Hadid'in gelişmeler karşısında sessiz kalması tepki çekmişti. Hadid "Sessizliğim için beni bağışlayın" diyerek söze başladı.

Model "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" dedi.

Hadid "Gazze'ye yapılan saldırılarda hayatını kaybeden ve aile üyelerini kaybeden çocuklar için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı.  "Acı çeken İsrailli aileler için yas tutuyorum. Bölgenin geçmişini bir kenara koyarsak, sivillere yönelik her türlü terör saldırısını kınıyorum. Hiçbir çocuk veya insan ailesinden alıkonulamaz. Bu hem İsrailli hem de Filistinli insanlar için geçerli" diyen model, "Filistinli olmanın ne kadar zor olduğunu anlamak çok önemli, dünya bizi barış istemeyen teröristler olarak görüyor" ifadelerine yer verdi.

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