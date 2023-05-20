John Wick serisi 1 milyar dolar barajını aştı

Lionsgate Motion Picture Group Başkanı Joe Drake, “Bu kilometre taşı, bu serideki birbirini izleyen her filmde kendilerini aşmayı misyon edinmiş olan Basil Iwanyk ve Erica Lee ile birlikte Chad Stahelski ve Keanu Reeves'in inanılmaz çalışmalarının bir kanıtıdır. Bizi bu inanılmaz başarıya ulaştırdıkları için küresel sinemaseverlere minnettarız" dedi.