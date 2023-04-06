Johnny Depp'in Amber Heard ile olaylı dava sonrası kariyerine dönüş filmine Cannes'da gala

Johnny Depp, olaylı boşanma ve sonrasında eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından sinemaya görkemli bir dönüş yapıyor.
59 yaşındaki Amerikalı aktör, yeni filmi "Jeanne du Barry" ile üç yıl sonra yeniden beyazperdede olacak.
Filmin dünya prömiyeri 16 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde yapılacak. Festivalin açılış filmi olarak gösterilecek yapımın aynı gün Fransa'da sinemalarda gösterime girmesi de bekleniyor.
Depp, merakla beklenen filminde Fransa Kralı XV. Louis'ye hayat veriyor. Filmi, aynı zamanda yapımda rol de alan Maiwenn Le Besco yönetti.
Le Besco, filmde Kral Louis'nin sevgilisi Jeanne du Barry'yi canlandırıyor. Le Besco, daha önce "Polisse" ve "Mon Roi" filmlerini yönetmişti.
Filmin kadrosunda ayrıca Pierre Richard, Benjamin Lavernhe, Noémie Lvovsky, Melvil Poupaud, Pascal Greggory ve India Hair yer alıyor.
Filmde Depp, her zamanki koyu renkli saçlarının aksine saçları beyazlamış haliyle yer alıyor.
Kral XV. Louis, 1715 ile 1774 yılları arasında Fransa'ya hükmetti. Louis, Fransa Kraliçesi Marie Leczinska ile evliydi, ancak Jeanne du Barry ile uzun süreli yasak aşk yaşamıştı.
Jeanne, Louis'nin ölmeden önceki son sevgilisiydi.
Çekimleri yazın tamamlanan film, Depp'in kariyerine dönüş filmi olmasının yanı sıra ilk Fransız sineması yapımı.
Filmin bütçesinin ne kadar olduğu şimdiye kadar açıklanmadı ancak Depp'in genelde oynadığı başroller için aldığı ücret 20 milyon dolar civarında.
Depp'in Jeanne du Barry filminin kadrosuna girdiği, ilk olarak geçen yıl temmuz ayında açıklanmıştı.
2016'da, 36 yaşındaki eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı suçlamasıyla yargılanması nedeniyle Depp, Hollywood sinemasından adeta aforoz edilmişti.
Aktörün kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçmişti.
Ünlü aktör, kendisine “kadın döven” dediği için İngiliz The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar 3 filminden de kovulmuştu.
Depp daha sonra Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazanmış, bu, Depp için bir zafer olarak görülmüştü. Hakim, Heard’ün Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğini öne sürerek, “Depp hakkında bilerek yalan söylüyordu çünkü onunla alıp veremediği bir şeyler vardı” ifadelerini kullanmıştı.
Heard’ün sırf Depp’e herhangi bir şekilde zarar vermek için bu yalanları ortaya attığını belirtmişti.
Depp'in Heard’den 15 milyon dolar tazminat kazanması sonrası, işler ünlü aktörün lehine döndü ve üç yıl ara vermek zorunda kaldığı kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.