Johnny Depp'in Amber Heard ile olaylı dava sonrası kariyerine dönüş filmine Cannes'da gala

KARALAMA DAVASINI KAZANDI

Ünlü aktör, kendisine “kadın döven” dediği için İngiliz The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar 3 filminden de kovulmuştu.

Depp daha sonra Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasını kazanmış, bu, Depp için bir zafer olarak görülmüştü. Hakim, Heard’ün Depp’in kendisine şiddet uyguladığı konusunda yalan söylediğini öne sürerek, “Depp hakkında bilerek yalan söylüyordu çünkü onunla alıp veremediği bir şeyler vardı” ifadelerini kullanmıştı.

Heard’ün sırf Depp’e herhangi bir şekilde zarar vermek için bu yalanları ortaya attığını belirtmişti.