Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı

2008'de gösterime giren ilk "Iron Man" filmi sonrası, serinin iki filim ve son olarak "Avengers: Endgame"de görülen toplamda 9 kez Marvel filminde rol alan Robert Downey Jr hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
Iron Man'de Tony Stark'ın şoförü ve kişisel asistanını da canlandıran Jon Favreau, 15. yıldönümü şerefine Iron Man'in başlangıç hikayesini anlattı.
Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige'le bir araya gelen Favreau, Downey Jr'ın rol için seçildikten sonra prodüksiyonla ilgili pek çok şeyi ve oyuncu kadrosunu etkilediğini söyledi.
Marvel Entertainment'ın YouTube kanalında yayımlanan söyleşide Feige, rol için başka kişileri de düşündüklerini ama Downey Jr'ın net bir seçim olduğunu söyledi. Favreau da aktörün Iron Man'den önce başka bir süper kahraman rolü için düşünüldüğünü itiraf etti.
Ünlü isim, "Sanırım 'Fantastik Dörtlü' için gelmişti, herkes onun kim olduğunu biliyordu. Adamla oturduğumu hatırlıyorum ve 'Tanrım, içinde var, gözlerinde o kıvılcım var ve hazır' diyordum" dedi.
İlk görüşmelerinin ardından Favreau, seçmelere katılan oyuncuları ofisinde Feige'le tartıştığını ve her ikisinin de Downey Jr'da özel bir şeyler olduğunu bildiğini "Onun fotoğrafını işaret ediyor ve 'Bunu deneyip çözmeliyiz' diyorduk" sözleriyle ifade etti.
Ayrıca Downey Jr'ın Gwyneth Paltrow gibi isimlerin projeye katılmasına da yardımcı olduğunu söyleyen Favreau, "Downey Jr'ı belirledikten sonra diğer her şey yerli yerine oturdu. İşte o zaman hayatım çok daha kolaylaştı" ifadelerini kullandı.
Favreau, daha sonra "Stark'ın aşkı Pepper Potts"u canlandıran Gwyneth Paltrow'la filmin kötü adamı Jeff Bridges gibi oyuncuların da projeye katıldığını ve her şeyin hareketlendiğini söyledi.
O andan itibaren Feige, Favreau'nun rahat bir nefes aldığını ve artık "sadece filmi yapabileceğini" söylediğini hatırladığını anlattı.
Feige, Robert Downey Jr olmasa 42 film üreten Marvel Stüdyoları'nın bugünkü başarısını elde edemeyeceğini "O olmasaydı bir stüdyomuz olmazdı" şeklinde ifade etti.