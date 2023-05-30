Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı

BAŞKA BİR ROL İÇİN DÜŞÜNÜLMÜŞ

Marvel Entertainment'ın YouTube kanalında yayımlanan söyleşide Feige, rol için başka kişileri de düşündüklerini ama Downey Jr'ın net bir seçim olduğunu söyledi. Favreau da aktörün Iron Man'den önce başka bir süper kahraman rolü için düşünüldüğünü itiraf etti.

Ünlü isim, "Sanırım 'Fantastik Dörtlü' için gelmişti, herkes onun kim olduğunu biliyordu. Adamla oturduğumu hatırlıyorum ve 'Tanrım, içinde var, gözlerinde o kıvılcım var ve hazır' diyordum" dedi.