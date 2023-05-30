Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı

Iron Man'in yönetmeni Jon Favreau , Robert Downey Jr'ın Marvel Sinematik Evreni'nde "Tony Stark" rolüne seçilmeden önce hangi rol için seçmelere girdiğini açıkladı.

Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı - 1

2008'de gösterime giren ilk "Iron Man" filmi sonrası, serinin iki filim ve son olarak "Avengers: Endgame"de görülen toplamda 9 kez Marvel filminde rol alan Robert Downey Jr hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

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Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı - 2

IRON MAN'İN BAŞLANGIÇ HİKAYESİ

Iron Man'de Tony Stark'ın şoförü ve kişisel asistanını da canlandıran Jon Favreau, 15. yıldönümü şerefine Iron Man'in başlangıç hikayesini anlattı.

Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı - 3

Marvel Stüdyoları başkanı Kevin Feige'le bir araya gelen Favreau, Downey Jr'ın rol için seçildikten sonra prodüksiyonla ilgili pek çok şeyi ve oyuncu kadrosunu etkilediğini söyledi.

Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı - 4

BAŞKA BİR ROL İÇİN DÜŞÜNÜLMÜŞ

Marvel Entertainment'ın YouTube kanalında yayımlanan söyleşide Feige, rol için başka kişileri de düşündüklerini ama Downey Jr'ın net bir seçim olduğunu söyledi. Favreau da aktörün Iron Man'den önce başka bir süper kahraman rolü için düşünüldüğünü itiraf etti.

Ünlü isim, "Sanırım 'Fantastik Dörtlü' için gelmişti, herkes onun kim olduğunu biliyordu. Adamla oturduğumu hatırlıyorum ve 'Tanrım, içinde var, gözlerinde o kıvılcım var ve hazır' diyordum" dedi.

Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı - 5

İlk görüşmelerinin ardından Favreau, seçmelere katılan oyuncuları ofisinde Feige'le tartıştığını ve her ikisinin de Downey Jr'da özel bir şeyler olduğunu bildiğini "Onun fotoğrafını işaret ediyor ve 'Bunu deneyip çözmeliyiz' diyorduk" sözleriyle ifade etti.

Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı - 6

"DOWNEY JR'I BELİRLEDİKTEN SONRA HER ŞEY YERİNE OTURDU"

Ayrıca Downey Jr'ın Gwyneth Paltrow gibi isimlerin projeye katılmasına da yardımcı olduğunu söyleyen Favreau, "Downey Jr'ı belirledikten sonra diğer her şey yerli yerine oturdu. İşte o zaman hayatım çok daha kolaylaştı" ifadelerini kullandı.

Favreau, daha sonra "Stark'ın aşkı Pepper Potts"u canlandıran Gwyneth Paltrow'la filmin kötü adamı Jeff Bridges gibi oyuncuların da projeye katıldığını ve her şeyin hareketlendiğini söyledi. 

Jon Favreau: Robert Downey Jr neredeyse başka bir süper kahramanı canlandıracaktı - 7

"O OLMASAYDI OLMAZDI"

O andan itibaren Feige, Favreau'nun rahat bir nefes aldığını ve artık "sadece filmi yapabileceğini" söylediğini hatırladığını anlattı.

Feige, Robert Downey Jr olmasa 42 film üreten Marvel Stüdyoları'nın bugünkü başarısını elde edemeyeceğini "O olmasaydı bir stüdyomuz olmazdı" şeklinde ifade etti.

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