Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor

Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Fethiye Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği, Fethiye Belediyesi ile muhtarlık iş birliğiyle kazı çalışması başlatıldı.