Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.08.2022 - 17:32
Fethiye'deki Kadyanda Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarının ören yerindeki kalıntıları ortaya çıkarması planlanıyor.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Fethiye Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği, Fethiye Belediyesi ile muhtarlık iş birliğiyle kazı çalışması başlatıldı.
Kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Şahin Gümüş'ün bilimsel sorumluluğunda temizlik çalışması ve kurtarma kazısı yapılıyor.
Kazı çalışmalarının bu yıl 4 ay süreceğini anlatan Gümüş, kentin güneyindeki Roma dönemi mezarlarında, Helenistik dönemde inşa edilen tiyatroda ve M.Ö. 5. yüzyıla ait Likya anıt mezarlarında temizlik ve kazı çalışması yapıldığını belirtti.
Kadyan Antik Kenti surlarla çevrili hakim bir tepede yer alıyor. Kentin görülebilen kalıntıların tamamı ise Helenistik ve Roma dönemine ait.
Gümüş, Kadyanda Antik Kenti'nden Tlos ve Telmessos Antik Kenti'nin görülebildiğini, bunun Likya kentlerinin birbiriyle bağlantısının göstergesi olduğunu belirtti.
Kazıların ardından eserlerin gün yüzüne çıkmasıyla antik kentin turistik olarak da bölgeye katkı sunacağı düşünülüyor.
İşte Kadyanda Antik Kentin'den görüntüler...