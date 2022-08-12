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Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.08.2022 - 17:32

Fethiye'deki Kadyanda Antik Kenti’nde başlayan kurtarma kazısıyla ören yerindeki kalıntılar ortaya çıkarılıyor.

Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 1

'deki Kadyanda Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarının ören yerindeki kalıntıları ortaya çıkarması planlanıyor.

Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 2

Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Fethiye Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği, Fethiye Belediyesi ile muhtarlık iş birliğiyle kazı çalışması başlatıldı.

Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 3

Kentte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bölümü öğretim üyesi Dr. Şahin Gümüş'ün bilimsel sorumluluğunda temizlik çalışması ve kurtarma kazısı yapılıyor.

Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 4

KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kazı çalışmalarının bu yıl 4 ay süreceğini anlatan Gümüş, kentin güneyindeki Roma dönemi mezarlarında, Helenistik dönemde inşa edilen tiyatroda ve M.Ö. 5. yüzyıla ait Likya anıt mezarlarında temizlik ve kazı çalışması yapıldığını belirtti.

Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 5

Kadyan Antik Kenti surlarla çevrili hakim bir tepede yer alıyor. Kentin görülebilen kalıntıların tamamı ise Helenistik ve Roma dönemine ait.

Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 6

Gümüş, Kadyanda Antik Kenti'nden Tlos ve Telmessos Antik Kenti'nin görülebildiğini, bunun Likya kentlerinin birbiriyle bağlantısının göstergesi olduğunu belirtti.

Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 7

Kazıların ardından eserlerin gün yüzüne çıkmasıyla antik kentin turistik olarak da bölgeye katkı sunacağı düşünülüyor.

İşte Kadyanda Antik Kentin'den görüntüler...

Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 8
Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 9
Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 10
Kadyanda Antik Kenti'ndeki eserler gün yüzüne çıkarılıyor - 11

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