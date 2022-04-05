Kanye West Coachella kadrosundan da çıkarıldı

Haberler - ntv.com.tr | 05.04.2022 - 10:19
Kanye West, Grammy Ödülleri sahne performansının iptal edilmesinin ardından bu kez de Coachella’dan çıkarıldı.
44 yaşındaki rap şarkıcısına yakın bir sanatçının CNN’e doğruladığı habere göre West, Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin baş sanatçı kadrosundan silindi. West, kadroda Billie Eilish ve Harry Styles ile yer alıyordu.
Son dönemde sosyal medyadan eski eşi Kim Kardashian ve onun yeni sevgilisi Pete Davidson ile ilgili taciz içerikli mesajlar atmasıyla gündeme gelen West, kendisini eleştiren koemdyen Trevor Noah’a da ırkçı küfürle yanıt yazınca Instagram, ünlü şarkıcının hesabını 24 saatliğine askıya almıştı.
Grammy Ödülleri’ni düzenleyen Kayıt Akademisi de West’in “sosyal medyadaki davranışlarını” gerekçe göstererek şarkıcının sahne performansını iptal etmişti. West, sahneye çıkamasa da 64. Grammy Ödülleri’nden iki ödül kazandı.
Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella,15-17 Nisan ve 22-24 Nisan olmak üzere iki hafta sonu düzenlenecek.
ABD'de Astroworld Festivali kapsamında düzenlenen Travis Scott konseri sırasında çıkan izdihamda 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ünlü rap şarkıcısı da 2022 Coachella Festivali'nin listesinden çıkarılmıştı.