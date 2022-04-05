Kanye West Coachella kadrosundan da çıkarıldı

Kanye West, Grammy Ödülleri sahne performansının iptal edilmesinin ardından bu kez de Coachella’dan çıkarıldı.

44 yaşındaki rap şarkıcısına yakın bir sanatçının CNN’e doğruladığı habere göre West, Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin baş sanatçı kadrosundan silindi. West, kadroda Billie Eilish ve Harry Styles ile yer alıyordu.