Kapalı Maraş nerede? İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş kademeli olarak yeniden açıldı. Kapalı Maraş, 1974'ten önce Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi...

Kapalı Maraş nerede? İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi - 1

Kıbrıs'ın en ünlü bölgesi olan Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan bölgedir. Plaj, konaklama ve eğlence mekanlarıyla bir zamanlar Ortadoğu'nun Las Vegas'ı olarak anılan Maraş, 1974'te Kıbrıs Harekâtı'nın ardından askeri bölge olarak yerleşime kapatılmıştı.

Kapalı Maraş nerede? İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi - 2

Hayalet kente dönüşen Kapalı Maraş'ın 'yeşil hat' kuzey kalan sahil şeritleri, Ekim 2020'de işletme kullanımı açıldı. Statüsü askeri bölge olan Maraş'ın yüzde 3.5'lik bölümü açılışıyla binlerce kişiyi ziyaret etmeye başladı.

Kapalı Maraş nerede? İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi - 3

KAPALI MARAŞ'IN AÇILIŞI SÜRECİ

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısı, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılışı konusunda harekâtın atılması ve uzman bir ekiple envanter envanterinin yapılması kararı alınmıştı.

Kapalı Maraş nerede? İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi - 4

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk mülk sahibi KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar topraklarında da incelemelerde bulunmuştu.

KKTC çerçevelerindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kesimlerinin bir bölümü 8 Ekim 2020'de açıldı.

Kapalı Maraş nerede? İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi - 5

 Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" yayımlandı.

Gelecekteki eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine bakışıyla Maraş'ın bütününün Türk yönetiminin açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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