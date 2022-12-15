Kapalı Maraş nerede? İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi

Kıbrıs'ın en ünlü bölgesi olan Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan bölgedir. Plaj, konaklama ve eğlence mekanlarıyla bir zamanlar Ortadoğu'nun Las Vegas'ı olarak anılan Maraş, 1974'te Kıbrıs Harekâtı'nın ardından askeri bölge olarak yerleşime kapatılmıştı.
Hayalet kente dönüşen Kapalı Maraş'ın 'yeşil hat' kuzey kalan sahil şeritleri, Ekim 2020'de işletme kullanımı açıldı. Statüsü askeri bölge olan Maraş'ın yüzde 3.5'lik bölümü açılışıyla binlerce kişiyi ziyaret etmeye başladı.
KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısı, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılışı konusunda harekâtın atılması ve uzman bir ekiple envanter envanterinin yapılması kararı alınmıştı.
Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk mülk sahibi KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar topraklarında da incelemelerde bulunmuştu.
KKTC çerçevelerindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kesimlerinin bir bölümü 8 Ekim 2020'de açıldı.
Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" yayımlandı.
Gelecekteki eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine bakışıyla Maraş'ın bütününün Türk yönetiminin açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.