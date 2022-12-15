Kapalı Maraş nerede? İşte Kıbrıs'ın sembolü Kapalı Maraş'ın hikayesi

Kıbrıs'ın en ünlü bölgesi olan Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan bölgedir. Plaj, konaklama ve eğlence mekanlarıyla bir zamanlar Ortadoğu'nun Las Vegas'ı olarak anılan Maraş, 1974'te Kıbrıs Harekâtı'nın ardından askeri bölge olarak yerleşime kapatılmıştı.