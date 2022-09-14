Karacahisar Kalesi'nde Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu

Orhan Gazi'ye ait sikkenin bulunmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar, "Bunlar dönemin tarihini anlamak, sosyokültürel ve tarihsel ilişkileri tanımlamak adına bizim için çok önemli veriler olarak hem sevindiriciydi hem bilimsel olarak da oldukça anlamlı sonuçlar" ifadelerini kullandı.