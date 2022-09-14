Karacahisar Kalesi'nde Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 14.09.2022 - 11:59 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 12:09
Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Doğu Romalılardan (Bizans) fethettiği Karacahisar Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında Orhan Gazi'ye ait sikke bulundu.
Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kacaşehir Mahallesi'ndeki Karacahisar Kalesi'nde ilk kez 1999'da yüzey araştırmasıyla başlayan bilimsel çalışmalar arkeolojik kazılarla devam ediyor.
AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmaları son yıllarda kalenin içindeki sarnıçta devam ediyor.
Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı sürdürülen arkeolojik verilerin uzman ekipler tarafından yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda bir sikkenin Orhan Gazi’ye ait olduğu anlaşıldı.
Karacahisar’da ilk defa ele geçen bu sikke örneklerinin bir yüzünde "Es-Sultanül-Adil Orhan Bin Osman Halleda'llahu (Mülkehu)", diğer yüzünde ise "La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah" yazısı bulunuyor.
Karacahisar Kalesi'nin şu anda Türkiye'de yürütülen Osmanlı arkeolojisiyle ilgili az sayıdaki arkeolojik kazılardan biri olduğu biliniyor. Kalenin Bizans Dönemi'nde oluşturulduğu ve Karacahisar’ın Osmanlı tarihi açısından son derece önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.
Çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladığı kazıda, ağırlık çoğunlukla sarnıç bölgesine verildi. Sarnıç, bu tarz Orta Çağ kalelerinde en önemli su kaynaklarından biri olarak görülüyordu.
Erken Osmanlı Dönemine tarihlendirilen çok sayıda bulguya rastlayan ekip, ilk defa Karacahisar Kalesi'nde Orhan Gazi'nin sikkesinin varlığını tespit etti.
Orhan Gazi'ye ait sikkenin bulunmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar, "Bunlar dönemin tarihini anlamak, sosyokültürel ve tarihsel ilişkileri tanımlamak adına bizim için çok önemli veriler olarak hem sevindiriciydi hem bilimsel olarak da oldukça anlamlı sonuçlar" ifadelerini kullandı.
Kazıların yaklaşık 1,5 ay daha devam etmesi planlanıyor.