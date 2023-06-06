Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı

"STÜDYO TARAFSIZ"

Johnny Depp’in "Kaptan Jack Sparrow" olarak geri dönme şansı olup olmadığı sorulduğunda ise stüdyonun bu noktada tarafsız olduğunu söyledi.



Bu yanıt, Karayip Korsanları serisinin devamı için hazırlıkların sürdüğü ve Depp'in isterse yapıma dönebileceği şeklinde yorumlandı.