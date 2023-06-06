Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı

Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğunu açıklamıştı.
Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı.
Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun Karayip Korsanları’na geri döneceği iddialarını yalanlamış ve "Bunlar uydurulmuş" demişti.
Tüm bu yaşananlardan aylar sonra Disney Stüdyoları'nın Prodüksiyon başkanı Sean Bailey, son röportajında Karayip Korsanları'nın devam filminden bahsetti. Bailey, Depp’in "Jack Sparrow" rolüne dönüşü için de açık kapı bıraktı.
Sean Bailey, serinin devamı için “Daha önce gelen filmleri onurlandıran ama aynı zamanda söyleyecek yeni bir şeyimiz olan gerçekten iyi, heyecan verici bir hikayemiz olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Johnny Depp’in "Kaptan Jack Sparrow" olarak geri dönme şansı olup olmadığı sorulduğunda ise stüdyonun bu noktada tarafsız olduğunu söyledi.
Bu yanıt, Karayip Korsanları serisinin devamı için hazırlıkların sürdüğü ve Depp'in isterse yapıma dönebileceği şeklinde yorumlandı.
Johnny Depp, son olarak 2017’de çekilen “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı”nda Kaptan Sparrow’u canlandırmıştı.