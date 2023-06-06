Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı

Disney, son filmi "Jeanne Du Barry" ile Cannes Film Festivali'nde muhteşem bir dönüş yapan Johnny Depp'e, "Karayip Korsanları"nın devam filmi için yeşil ışık yaktı.

Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı - 1

Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğunu açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı - 2

Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı.

Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı - 3

SERİYE DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun Karayip Korsanları’na geri döneceği iddialarını yalanlamış ve "Bunlar uydurulmuş" demişti.

Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı - 4

DISNEY'DEN DEPP'E YEŞİL IŞIK

Tüm bu yaşananlardan aylar sonra Disney Stüdyoları'nın Prodüksiyon başkanı Sean Bailey, son röportajında Karayip Korsanları'nın devam filminden bahsetti. Bailey, Depp’in "Jack Sparrow" rolüne dönüşü için de açık kapı bıraktı.

Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı - 5

Sean Bailey, serinin devamı için “Daha önce gelen filmleri onurlandıran ama aynı zamanda söyleyecek yeni bir şeyimiz olan gerçekten iyi, heyecan verici bir hikayemiz olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı - 6

"STÜDYO TARAFSIZ"

Johnny Depp’in "Kaptan Jack Sparrow" olarak geri dönme şansı olup olmadığı sorulduğunda ise stüdyonun bu noktada tarafsız olduğunu söyledi.

Bu yanıt, Karayip Korsanları serisinin devamı için hazırlıkların sürdüğü ve Depp'in isterse yapıma dönebileceği şeklinde yorumlandı.

Karayip Korsanları'na dönecek mi? Disney'den Johnny Depp’e açık kapı - 7

Johnny Depp, son olarak 2017’de çekilen “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı”nda Kaptan Sparrow’u canlandırmıştı.

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