Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi tarihi gerçekleri geleceğe taşıyacak

Bayar, müzede yer alan eserler sayesinde gençlerin, yabancıların ve halkın, mücadele günlerinden bugünlere nasıl gelindiğini öğreneceğini ve anımsayacağını dile getirerek, müzenin açılışının Kıbrıs Türk halkı için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Müzenin yeniden düzenlenmesi ve heykellerin yapımını sanatçı ekibi ile gerçekleştiren Mimar Alper Çınar da sergilenen eserlerle gençlerin KKTC'nin hangi şartlarda kurulduğunu anlamalarını hedeflediklerini söyledi.