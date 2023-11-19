Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi tarihi gerçekleri geleceğe taşıyacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Türkiye'nin destekleri ile hizmete giren ve tarihi gerçekleri geleceğe taşımayı hedefleyen Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nde onlarca eser ile 51 heykel yer alıyor.
Daha önce Milli Mücadele Müzesi adı altında Lefkoşa'nın tarihi surlarının Musalla Burcu üzerindeki Mücahitler sitesinde kurulu müze, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Ankara Etimesgut Belediyesi'nin katkıları ile yeniden düzenlenerek Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi olarak hizmete girdi.
Açılışı, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 15 Kasım'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan müzede, Kıbrıs Türk halkının 1878'de başlayan ve aralıksız devam eden milli mücadelesine ait askeri ve sivil belgeler, silahlar, tablolar, kıyafetler ve tarihi fotoğraflar sergileniyor. Müzenin bahçesinde de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kıbrıs davasında emeği geçen 51 tarihi kişiliğin heykelleri bulunuyor.