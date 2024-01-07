Kırklareli'deki Balkan geleneği Koleda'dan renkli görüntüler
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" gecesi düzenlendi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi'nce düzenlenen Koleda etkinliğine katılanlar, belediye önünde yüzlerini boyadı, maske taktı ve omuzlarına beyaz çarşaflar aldı.
Daha sonra meşaleler eşliğinde yürüyüş yapan grup üyeleri, korkutucu sesler çıkardı. Bazıları evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu. Ev sahipleri, maskeli gruba kabak tatlısı ikram etti.