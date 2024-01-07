Kırklareli'deki Balkan geleneği Koleda'dan renkli görüntüler

Vatandaşlardan Belkız Pala da bu gecenin bölge halkı için özel olduğunu kaydetti.

Bu gece için her evde kabak tatlısı yapıldığını anlatan Pala, "Bu gelenek çok eski. Öcüleri, böcüleri korkutuyoruz, bir sene rahat edelim diye. Biz annem ve anneannemden bu geleneği öğrendik. Bu gece biz de kabak tatlısı yaptık ve evimize gelenlere ikramda bulunuyoruz" dedi.