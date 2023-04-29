Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki

Dijital platformda yayınlanan "Kraliçe Kleopatra" belgeseli, Mısır'da tepki çekti. Mısır'ın son firavununu siyahi bir kadın olarak gösteren belgesel üzerine Mısırlı yetkililer Kleopatra'nın "açık tenli" olduğunu öne sürdü.

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki - 1

Kleopatra’nın hayatını anlatan 8 bölümlük dizi/belgesel, Mısırlıların tepkisini çekti.

Netflix'te yayınlanan dizide Kleopatra'nın siyahi olarak gösterilmesi üzerine Mısır, yazılı bir açıklama yaparak dizinin yayınlanmamasını talep etti. Mısırlı yetkililer, Kleopatra'nın kökenlerinin Makedonya ve Yunanistan'a dayandığını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki - 2

"TARİHİ YANLIŞ YANSITIYOR"

"Afrika Kraliçeleri: Kleopatra" isimli belgesel "Mısır tarihini yanlış gösterdiği" öne sürülerek Mısır'da yargıya taşındı.

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki - 3

Mısır Turizm Başkanlığı, Kleopatra'nın "açık tenli" ve "Helenistik bir görünümü" olduğunu öne süren detaylı bir açıklama yayınladı.

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki - 4

OYUNCUYA IRKÇI MESAJLAR YAĞDI

Belgeselde Kleopatra'yı 37 yaşındaki İngiliz oyuncu Adele James canlandırıyor. Oyuncu,  Twitter’dan paylaştığı mesaja, ırkçılık içeren ifadelerin ekran görüntüsünü ekledi.

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki - 5

Mısırlı bir avukat ise dijital platformu dava ederek platformun Mısır'da kapatılmasını istedi. Aynı avukat, yapımın, Mısır’ın basın yasalarını ihlal ettiğini de savundu.

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki - 6

KÖKENİ HALA TARTIŞMA KONUSU

Belgeselin yapımcısı ise Kleopatra'nın “kökeninin büyük tartışma konusu” olduğunu belirtti ve  “Eğer rol alanları beğenmiyorsanız, yapımı izlemeyin” diye ekledi.

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki - 7

Will Smith'in eşi ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, yapımcı olduğu belgeselin seslendirmesini üstleniyor.

Smith, Kleopatra tercihi ile ilgili olarak “Siyah kraliçelerin hikayelerini görme ya da duyma şansımız her zaman olmuyor. Bu da benim, kızım ve topluluğumuz için çok önemliydi çünkü bu örnek hikayelerden çok fazla var” diyor.

Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki - 8

69 yılında İskenderiye kentinde doğan Kleopatra, Büyük İskender’in kurduğu Yunanca konuşan hanedanın son kraliçesiydi. Kleopatra’nın annesinin kimliğine dair bir bilgi bulunmazken Kleopatra'nın Mısırlı veya Afrika’nın başka yerlerinden olabileceği dile getiriliyor.

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