Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki

Will Smith'in eşi ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, yapımcı olduğu belgeselin seslendirmesini üstleniyor.

Smith, Kleopatra tercihi ile ilgili olarak “Siyah kraliçelerin hikayelerini görme ya da duyma şansımız her zaman olmuyor. Bu da benim, kızım ve topluluğumuz için çok önemliydi çünkü bu örnek hikayelerden çok fazla var” diyor.