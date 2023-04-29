Kleopatra'yı siyahi olarak gösteren belgesele Mısır'dan tepki

Kleopatra’nın hayatını anlatan 8 bölümlük dizi/belgesel, Mısırlıların tepkisini çekti.
Netflix'te yayınlanan dizide Kleopatra'nın siyahi olarak gösterilmesi üzerine Mısır, yazılı bir açıklama yaparak dizinin yayınlanmamasını talep etti. Mısırlı yetkililer, Kleopatra'nın kökenlerinin Makedonya ve Yunanistan'a dayandığını söyledi.
"Afrika Kraliçeleri: Kleopatra" isimli belgesel "Mısır tarihini yanlış gösterdiği" öne sürülerek Mısır'da yargıya taşındı.
Mısır Turizm Başkanlığı, Kleopatra'nın "açık tenli" ve "Helenistik bir görünümü" olduğunu öne süren detaylı bir açıklama yayınladı.
Belgeselde Kleopatra'yı 37 yaşındaki İngiliz oyuncu Adele James canlandırıyor. Oyuncu, Twitter’dan paylaştığı mesaja, ırkçılık içeren ifadelerin ekran görüntüsünü ekledi.
Mısırlı bir avukat ise dijital platformu dava ederek platformun Mısır'da kapatılmasını istedi. Aynı avukat, yapımın, Mısır’ın basın yasalarını ihlal ettiğini de savundu.
Belgeselin yapımcısı ise Kleopatra'nın “kökeninin büyük tartışma konusu” olduğunu belirtti ve “Eğer rol alanları beğenmiyorsanız, yapımı izlemeyin” diye ekledi.
Will Smith'in eşi ünlü oyuncu Jada Pinkett Smith, yapımcı olduğu belgeselin seslendirmesini üstleniyor.
Smith, Kleopatra tercihi ile ilgili olarak “Siyah kraliçelerin hikayelerini görme ya da duyma şansımız her zaman olmuyor. Bu da benim, kızım ve topluluğumuz için çok önemliydi çünkü bu örnek hikayelerden çok fazla var” diyor.
69 yılında İskenderiye kentinde doğan Kleopatra, Büyük İskender’in kurduğu Yunanca konuşan hanedanın son kraliçesiydi. Kleopatra’nın annesinin kimliğine dair bir bilgi bulunmazken Kleopatra'nın Mısırlı veya Afrika’nın başka yerlerinden olabileceği dile getiriliyor.