Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi

Haberler - Anadolu Ajansı | 18.06.2022 - 13:56 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 14:00

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dijital Van Gogh sergisi olan 'Van Gogh Sürükleyici Deneyim Sergisi' ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 1

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen dijital ‘Van Gogh Sürükleyici Deneyim Sergisi’ ziyarete açıldı.

Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 2

Bogota, sanatseverleri Van Gogh’un eserleriyle bir araya getiriyor.

Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 3
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 4

Teknoloji ve sanatın birleştiği sergide ziyaretçiler dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un üç boyutlu eserlerini inceleme fırsatı buluyor.

Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 5

Sergide dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un ‘Arles'daki Yatak Odası’ tablosu dahil birçok eseri yer alıyor.

Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 6

Serginin duvarlarına dijital olarak yansıtılan dünyaca sevilen ressam Van Gogh'un eserleri, sanatseverleri Van Gogh’un tablolarının atmosferine sokuyor.

İşte dijital Van Gogh sergisinden görüntüler...

Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 7
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 8
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 9
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 10
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 11
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 12
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 13
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 14
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 15
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 16
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 17
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 18
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 19
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 20
Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi - 21

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER