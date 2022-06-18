Kolombiya'da dijital Van Gogh sergisi düzenlendi

Haberler - Anadolu Ajansı | 18.06.2022 - 13:56 - Son Güncelleme : 18.06.2022 - 14:00
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen dijital ‘Van Gogh Sürükleyici Deneyim Sergisi’ ziyarete açıldı.
Bogota, sanatseverleri Van Gogh’un eserleriyle bir araya getiriyor.
Teknoloji ve sanatın birleştiği sergide ziyaretçiler dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un üç boyutlu eserlerini inceleme fırsatı buluyor.
Sergide dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh'un ‘Arles'daki Yatak Odası’ tablosu dahil birçok eseri yer alıyor.
Serginin duvarlarına dijital olarak yansıtılan dünyaca sevilen ressam Van Gogh'un eserleri, sanatseverleri Van Gogh’un tablolarının atmosferine sokuyor.
İşte dijital Van Gogh sergisinden görüntüler...