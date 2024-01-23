Kötü Kızlar müzikali zirvedeki yerini koruyor (19-21 Ocak ABD gişesi)
ABD gişe rakamları açıklandı. Gençlik filmi Mean Girls (Kötü Kızlar) 12 milyon dolar hasılat ile zirvedeki yerini korudu. Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı yılın en iddialı aksiyon filmlerinden Arıcı: Ölüm Kovanı ise 8,6 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Timothee Chalamet'in başrolde yer aldığı "Wonka" ise ilk üçteki yerini korudu. İşte 19-21 Ocak hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...
10. Zavallılar
2,1 milyon dolar