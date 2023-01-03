Kuşadası'nda 2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu

Kuşadası ilçesinde yürütülen çalışmalarda 2 bin 350 yıllık tümülüs ortaya çıkartıldı.

Kuşadası'nda 2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu - 1

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürütülen yüzey araştırmalarında 2 bin 350 yıllık üst düzey bir yöneticinin mezarının bulunduğu sanılan tümülüs ortaya çıkartıldı.

Kuşadası'nda 2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu - 2

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön, yüzey araştırmasının yapıldığı Kuştur mevkisinde gazetecilere açıklama yaptı.

Kuşadası'nda 2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu - 3

Erön, 1950'li yıllardan bu yana varlığı bilinen fakat zamanla üstü kapanan tümülüsün yerini saptadıklarını ve ortaya çıkardıklarını söyledi.

Kuşadası'nda 2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu - 4

Tümülüsün 23 metre çapında dairesel bir alan içerisinde neredeyse ilk günkü halini koruduğunu belirten Erön, "Batı Anadolu coğrafyasında bu kadar sağlam nitelikte anıt mezar çok zor buluyoruz. Arkeoloji dünyası için çok önemli. Çünkü o dönemle ilgili bu tip anıt mezar pek yok. Helenistik dönem yani M.Ö 300-350 arasında bu kadar sağlam tümülüs anıt mezar mimarisi, Batı Anadolu’da sadece birkaç örnekte karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kuşadası'nda 2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu - 5

Doç. Dr. Erön, o dönem İyonya Medeniyeti içindeki Pygela yerleşim birimi olan bölgenin Efes'e yakın bir konumda bulunması nedeniyle bu kentten de yerleşim aldığına işaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ise tümülüsün yapımındaki işçiliğin ve yapım tekniğinin, yapının yüksek nitelikte olduğunu gösterdiğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

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