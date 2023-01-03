Kuşadası'nda 2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu

Doç. Dr. Erön, o dönem İyonya Medeniyeti içindeki Pygela yerleşim birimi olan bölgenin Efes'e yakın bir konumda bulunması nedeniyle bu kentten de yerleşim aldığına işaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ise tümülüsün yapımındaki işçiliğin ve yapım tekniğinin, yapının yüksek nitelikte olduğunu gösterdiğini belirtti.