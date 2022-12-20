Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı

Lalenin kültürel varlığının korunması amacıyla kurulan Lale Müzesi, 2,5 yıllık aranın ardından tekrar ziyarete açıldı.

Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı - 1

İstanbul Lale Vakfı (İLAV) tarafından lalenin kültürel varlığının gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan Lale Müzesi, 2,5 yıllık aranın ardından yeniden ziyaretçileriyle buluştu.

Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı - 2

Emirgan Korusu'ndaki müzede, lale dikmeye yarayan saban, lale ayıklama eleği, el yazması tezhibin üzerindeki lale motifi, lale broşu, özel kurutulmuş lale çiçeği, lale motifli padişah kaftanı, savaş aletleri, oya ve mendil gibi eşyalar yer alıyor.

Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı - 3

İçinde iki sergi salonu bulunan ve 1500 metrekarelik alandan oluşan müzeyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan İLAV Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Akdağ, niyetlerinin, dünyanın en büyük lale müzesini yapmak olduğunu söyledi.

Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı - 4

Yılda en az 5-6 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak istediklerini dile getiren Akdağ, Türk kültüründe lalenin önemli bir yer teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı - 5

"LALE, SADECE BAHÇEDE YETİŞEN BİR ÇİÇEK DEĞİL"

Burhan Akdağ, ziyaretçilerin lalenin geçmişini ve Türk kültüründeki yerini görebileceklerinin altını çizerken "Laleyi savaşlarda atların alınlarında ve bacaklarında kullanmışız. Padişah kıyafetlerinde, yemek kaşıklarında kullanılmış. Müzeyi gezenler, lalenin sadece bahçede yetişen bir çiçek olmadığını çok önemli bir figür olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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