Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı

İstanbul Lale Vakfı (İLAV) tarafından lalenin kültürel varlığının gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan Lale Müzesi, 2,5 yıllık aranın ardından yeniden ziyaretçileriyle buluştu.
Emirgan Korusu'ndaki müzede, lale dikmeye yarayan saban, lale ayıklama eleği, el yazması tezhibin üzerindeki lale motifi, lale broşu, özel kurutulmuş lale çiçeği, lale motifli padişah kaftanı, savaş aletleri, oya ve mendil gibi eşyalar yer alıyor.
İçinde iki sergi salonu bulunan ve 1500 metrekarelik alandan oluşan müzeyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan İLAV Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Akdağ, niyetlerinin, dünyanın en büyük lale müzesini yapmak olduğunu söyledi.
Yılda en az 5-6 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak istediklerini dile getiren Akdağ, Türk kültüründe lalenin önemli bir yer teşkil ettiğine vurgu yaptı.
Burhan Akdağ, ziyaretçilerin lalenin geçmişini ve Türk kültüründeki yerini görebileceklerinin altını çizerken "Laleyi savaşlarda atların alınlarında ve bacaklarında kullanmışız. Padişah kıyafetlerinde, yemek kaşıklarında kullanılmış. Müzeyi gezenler, lalenin sadece bahçede yetişen bir çiçek olmadığını çok önemli bir figür olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.