Lale Müzesi tekrar ziyarete açıldı

"LALE, SADECE BAHÇEDE YETİŞEN BİR ÇİÇEK DEĞİL"

Burhan Akdağ, ziyaretçilerin lalenin geçmişini ve Türk kültüründeki yerini görebileceklerinin altını çizerken "Laleyi savaşlarda atların alınlarında ve bacaklarında kullanmışız. Padişah kıyafetlerinde, yemek kaşıklarında kullanılmış. Müzeyi gezenler, lalenin sadece bahçede yetişen bir çiçek olmadığını çok önemli bir figür olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.