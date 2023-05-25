Lily-Rose Depp çıplaklık ve müstehcenlik eleştirilerine maruz kalan dizisini savundu

Dizi, müstehcenliğin, cinselliğin altı çizilerek ön plana çıkarılması nedeniyle eleştirildi. Bir başka eleştiri konusu da öykü anlatımında baskın hale gelen çıplaklıktı.

Lily Rose Depp ile The Weeknd, Cannes'da katıldıkları basın toplantılarında ve yaptıkları röportajlarda bu konudaki eleştirilere yanıt verdi. Elbette yapımın yaratıcısı Sam Levinson da bu eleştirilerin odağında yer aldı.

Lily Rose Depp ile The Weeknd, yapıma yönelik "işkence pornosu ve tecavüz fantezisi" içerikli bu eleştirileri haksız bulduklarını vurguladı.