Lily-Rose Depp çıplaklık ve müstehcenlik eleştirilerine maruz kalan dizisini savundu

Bu yıl 76'ncısı düzelenen Cannes Film Festivali'nde Emmy ödüllü Euphoria dizisinin yönetmeni Sam Levinson'ın imzasını taşıyan "The Idol" dizisinin prömiyeri de yapıldı. Şarkıcı The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolde olduğu dizi, gösterimin ardından 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Dizi, diğer yandan büyük bir tartışmanın da merkezinde yer aldı. Söz konusu yapımın yaratıcısı ve oyuncuları da bütün bu eleştirilere yanıt verdi.