Lily-Rose Depp çıplaklık ve müstehcenlik eleştirilerine maruz kalan dizisini savundu

Bu yıl 76'ncısı düzelenen Cannes Film Festivali'nde Emmy ödüllü Euphoria dizisinin yönetmeni Sam Levinson'ın imzasını taşıyan "The Idol" dizisinin prömiyeri de yapıldı. Şarkıcı The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolde olduğu dizi, gösterimin ardından 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Dizi, diğer yandan büyük bir tartışmanın da merkezinde yer aldı. Söz konusu yapımın yaratıcısı ve oyuncuları da bütün bu eleştirilere yanıt verdi.
"The Idol" adlı tartışmalı dizide Johnny Depp ve eski sevgilisi Fransız oyuncu - şarkıcı Vanessa Paradis'nin kızı Lily Rose Depp ile gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı The Weeknd başrolleri üstleniyor.
The Idol, son turnesinin iptal edilmesinin ardından ülkenin en seksi pop yıldızı olma unvanını geri almaya çalışan Jocelyn adlı genç bir şarkıcının öyküsü üzerine kurulu. Yapımın odağında, Lily Rose Depp'in hayat verdiği Jocelyn karakterinin The Weeknd tarafından canlandırılan Tedros ise yaşadığı karmaşık ilişki de yer alıyor.
Dizi, müstehcenliğin, cinselliğin altı çizilerek ön plana çıkarılması nedeniyle eleştirildi. Bir başka eleştiri konusu da öykü anlatımında baskın hale gelen çıplaklıktı.
Lily Rose Depp ile The Weeknd, Cannes'da katıldıkları basın toplantılarında ve yaptıkları röportajlarda bu konudaki eleştirilere yanıt verdi. Elbette yapımın yaratıcısı Sam Levinson da bu eleştirilerin odağında yer aldı.
Lily Rose Depp ile The Weeknd, yapıma yönelik "işkence pornosu ve tecavüz fantezisi" içerikli bu eleştirileri haksız bulduklarını vurguladı.
23 yaşındaki oyuncu Lily Rose Depp, Sam Levinson'ı, yeni dizisini "tecavüz fantezisine dönüştürdüğü" suçlamalarına karşı destekledi.
Depp, People'a dizinin müstehcenliğinin, şarkıcı olmak isteyen ana karakter Jocelyn'in canlandırılmasında "çok önemli" olduğunu söyledi.
"Jocelyn doğma büyüme sanatçı" diyen Depp, "Bence bu onun hayatının her yönünü kapsıyor, sadece profesyonel hayatını değil. Örneğin giyinme şekli, size her zaman bir şeyler anlatmaya ya da kendini bir şekilde ifade etmeye çalışması. Ayrıca karakterin zaman zaman fiziksel çıplaklığının, onda duygusal olarak gördüğümüz çıplaklığı yansıttığını düşünüyorum. Bana bu karakterin yaratımına ve kendini nasıl ifade ettiğine gerçekten dahil olma ayrıcalığı verildi" ifadesini kullandı.
Depp, dizideki çıplaklığını, "Bence karakterin zaman zaman sergilediği çıplaklık, duygusal çıplaklığını dışa vurma yöntemi. Duygu dünyasının bir yansıması" diye savunurken,
yaratıcı kadronun başındaki Sam Levinson, "Cinselliğin son derece ön plana çıkarıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Pornografinin, müstehcenliğin gençlerin ruhu üzerinde gerçekten çok güçlü bir etkisi var. Bunu pop müzikte de görüyoruz" diye konuştu.
"The Idol" adlı dizi, 5 Haziran'da yayınlanmadan önce prömiyerini yaptığı Cannes'da 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
33 yaşındaki The Weeknd'in bir tarikat liderini canlandırdığı dizi, içerdiği müstehcen sahneler nedeniyle pek çok eleştiri aldı.