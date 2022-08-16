Macaristan'daki 'Büyük Kurultay' Türk dünyasından sanatçıları buluşturdu

Etkinlikler kapsamında Karpatlardan yola çıkan akıncıların Avrupa'ya doğru seferlerinin de canlandırıldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

"Dünyadaki barışı ve kardeşliği tesis etmek adına bu tür organizasyonlar çok önemli. Biz de Türkiye'den misafir olarak geldik. Macaristan Parlamentosu'nda açılış ve konuşmalar yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşma yaptı. Dolu dolu bir program icra edildi. Köklerimizi burada tekrar yad etmek ve köklerimizden yola çıkarak tekrar bir vizyon oluşturmak, birlik-beraberlik içerisinde Türk dünyasını bir araya getirmek ve kardeşliği tesis ederek dünyanın geldiği bu açmaz ortamda tekrar bir soluk ortamı oluşturmak adına çok güzel bir organizasyondu. Bu sene burada olmaktan büyük keyif aldık."