Maden mühendisi heykeltıraşın eserleri yurt dışında alıcı buluyor

Kullanılacak taşın, konulacak yerin dokusuyla uyumlu olması gerektiğini belirten Baysan, "Talep eden de üretici de doğru adımları attığı zaman ortaya eser çıkıyor, iş çıkıyor ve yerine de konulabiliyor. Özellikle Rusya'ya çok çalışma gönderiyoruz. Brunei'ye, Birleşik Arap Emirlikleri ile İtalya'ya mimari projeler için rölyefler, kabartmalar, süslemeler ve çiçek motifli heykeller gönderdik. Şimdi daha çok yurt içine yönelik çalışmalarımız var. Onları tamamlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Baysan, büyük mermer heykellerin yanı sıra küçük sanatsal çalışmalar yaptığını ifade ederek, İstanbul'da bir sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi.