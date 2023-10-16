Maden mühendisi heykeltıraşın eserleri yurt dışında alıcı buluyor
Afyonkarahisar'da yaşayan maden mühendisi ve heykeltıraş Adnan Baysan, tonlarca ağırlıktaki mermer blokları aylarca çalışarak sanat eseri haline getiriyor.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki maden mühendisi ve heykeltıraş Adnan Baysan, tonlarca ağırlıktaki mermer blokları aylarca çalışarak sanat eseri haline getiriyor.
Küçük yaşlarda resme ilgi duyan Baysan, memleketi Aksaray ile Bursa'daki eğitim sürecinin ardından kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 2000'de mezun oldu.
Bir süre Bursa'da "kara kalem" ve "portre" resimle ilgilenen Baysan, burada aile işlerinin yanı sıra 2005'te bir atölyede hobi olarak mermerden heykel yapmaya başladı.