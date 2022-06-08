Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu

Haberler - ntv.com.tr | 08.06.2022 - 10:16 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 10:22

Pop müziğin ikonik ismi Madonna’nın hayatını konu alacak filmde Madonna’yı canlandıracak isim belli oldu. ‘Ozark’ ve ‘Inventing Anna’ gibi yapımlarla tanınan Emmy ödüllü oyuncu Julia Garner’a Madonna’yı oynaması için teklif götürüldü.

Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu - 1

Madonna’nın biyografisini konu alan filmin başrol oyuncusu sonunda belli oldu. İkonik pop şarkıcıyı canlandıracak isim ‘Ozark’ ve ‘Inventing Anna’ yapımlarıyla tanınan Amerikalı oyuncu Julia Garner olarak duyuruldu.

Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu - 2

AYLARDIR DÜŞÜNÜLÜYORDU

Variety’nin haberine göre onlarca oyuncunun arasında seçilen Garner’ın bu rol için aylardır düşünüldüğü biliniyor.

Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu - 3

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA MADONNA VAR

Madonna’nın aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yapımcılığını Universal Pictures, senaristliğini ise Diablo Cody üstlendi.

Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu - 4

ZORLU SEÇİM SÜRECİ

Müziğin ön plana çıktığı filmin seçmelerinin zorlu olduğu belirtildi.

Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu - 5

Filmin yapım süreci veya kadrodaki diğer isimler konusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu - 6

FARKLI İSİMLER DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Madonna’yı oynaması için daha önce Florence Pugh, Alexa Demie ve Odessa Young gibi genç yıldızlar düşünülmüştü. Müzik dünyasından Bebe Rexha ve Sky Ferreira gibi isimler de potansiyel adaylardan birkaçıydı.

Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu - 7

"FİLMİN ODAĞI HER ZAMAN MÜZİK OLACAK"

Madonna, hayatını konu alacak film için “Filmin odağı her zaman müzik olacak. Müzik beni hep motive etti ve beni hayatta tuttu. Anlatılmamış  birçok ilham verici hikaye var. Bunu benden daha iyi kim anlatabilir? Hayatımının inişli çıkışlı anlarını benim sesimle ve vizyonumla paylaşmak oldukça önemli” ifadelerini kullanmıştı.

Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu - 8

EMMY KAZANDI

28 yaşındaki oyuncu Primetime Emmy Ödülleri'nde iki yıl art arda En İyi Yardım Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

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