Madonna'nın biyografisinde oynayacak oyuncu Julia Garner oldu

Haberler - ntv.com.tr | 08.06.2022 - 10:16 - Son Güncelleme : 08.06.2022 - 10:22
Madonna’nın biyografisini konu alan filmin başrol oyuncusu sonunda belli oldu. İkonik pop şarkıcıyı canlandıracak isim ‘Ozark’ ve ‘Inventing Anna’ yapımlarıyla tanınan Amerikalı oyuncu Julia Garner olarak duyuruldu.
Variety’nin haberine göre onlarca oyuncunun arasında seçilen Garner’ın bu rol için aylardır düşünüldüğü biliniyor.
Madonna’nın aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yapımcılığını Universal Pictures, senaristliğini ise Diablo Cody üstlendi.
Müziğin ön plana çıktığı filmin seçmelerinin zorlu olduğu belirtildi.
Filmin yapım süreci veya kadrodaki diğer isimler konusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Madonna’yı oynaması için daha önce Florence Pugh, Alexa Demie ve Odessa Young gibi genç yıldızlar düşünülmüştü. Müzik dünyasından Bebe Rexha ve Sky Ferreira gibi isimler de potansiyel adaylardan birkaçıydı.
Madonna, hayatını konu alacak film için “Filmin odağı her zaman müzik olacak. Müzik beni hep motive etti ve beni hayatta tuttu. Anlatılmamış birçok ilham verici hikaye var. Bunu benden daha iyi kim anlatabilir? Hayatımının inişli çıkışlı anlarını benim sesimle ve vizyonumla paylaşmak oldukça önemli” ifadelerini kullanmıştı.
28 yaşındaki oyuncu Primetime Emmy Ödülleri'nde iki yıl art arda En İyi Yardım Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.