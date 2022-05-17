Man Ray'in 'Le Violon d'Ingres' fotoğrafı 12,4 milyon dolara satıldı

Ray’in en ünlü eserinin orijinal baskısı 12,4 milyon dolara satılarak satış tahminlerini alt üst etti. Çalışmayı satan Christie Müzayede Evi’ne göre rekor satış olması beklenen eserin en fazla 5-7 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyordu.