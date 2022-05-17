Man Ray'in 'Le Violon d'Ingres' fotoğrafı 12,4 milyon dolara satıldı

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 07:18
Amerikalı fotoğraf sanatçısı Man Ray’in ünlü fotoğrafı ‘Le Violon d'Ingres’, geçtiğimiz cumartesi günü açık artırmada 12,4 milyon dolara satıldı.
Eser, tarihin en yüksek satış fiyatına sahip olmasıyla da rekor kırdı.
Amerikalı sürrealist sanatçı Ray tarafından 1924'te çekilen siyah beyaz fotoğrafta, bir kadının çıplak sırtı bir keman gibi çizilmiş görünüyor.
Ray’in en ünlü eserinin orijinal baskısı 12,4 milyon dolara satılarak satış tahminlerini alt üst etti. Çalışmayı satan Christie Müzayede Evi’ne göre rekor satış olması beklenen eserin en fazla 5-7 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyordu.
Fotoğraf sanatçısı Man Ray, 1890 ile 1976 yılları arasında yaşadı.
Kariyerinin büyük bölümünü Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdi.
Dada ve Sürrealizm hareketlerinin önemli bir üyesiydi. ‘Le Violon d'Ingres’ adlı fotoğrafı, Rosalind Gersten Jacobs ve Melvin Jacobs'ın koleksiyonundan en çok beğeni toplayan parçaydı.
Man Ray'in 'Le Violon d'Ingres' eserinden yansıyan diğer kareler...