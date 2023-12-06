Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi ile Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" aynı gün vizyona girmişti. Barbie filminin yıldızı Margot Robbie "Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler" dedi.

Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler - 1

YILIN EN YÜKSEK HASILATI

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı. 

Yılın en çok kazanan filmi Barbie dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı. 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler - 2

Barbie ile aynı gün vizyona giren Oppenheimer ise her ne kadar gişe yarışında "Barbie"nin gerisinde kalsa da birçok rekora imza attı.

Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler - 3

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan film,  2018 yapımı "Bohemian Rhapsody"yi geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu.

Öte yandan 181 dakikalık uzunluğuyla dikkat çeken "Oppenheimer", uluslararası gişede en çok kazanan Christopher Nolan filmi olmayı da başardı.

Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler - 4

Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.

Variety'nin Actor's on Actors programına konuk olan iki filmin başrol oyuncuları Margot Robbie ile Cillian Murphy, filmlerinin gişede yarattığı etki üzerine konuştu.

Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler - 5

33 yaşındaki Robbie, "Yapımcılarınızdan biri Chuck Roven beni aradı, daha önce başka bir projede çalışmıştık. Bana 'Bence filminizin vizyon tarihini değiştirmelisiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

Robbie ise yapımcıya "Vizyon tarihini değiştirmiyoruz. Eğer bizi karşınıza almaya korkuyorsanız, siz vizyon tarihinizi değiştirin" cevabını vererek Barbie'nin 21 Temmuz'da vizyona girmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler - 6

Yapımcının da vizyona tarihini değiştirmeme konusunda kararlı olduğunu dile getiren Robbie "Bence mükemmel bir eşleşme oldu. Oppenheimer ve Barbie" dedi.

Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler - 7

BARBENHEIMER FİLMİ RESMEN GELİYOR

Öte yandan Barbie ile Oppenheimer filmleri tek bir evrende buluşuyor: Barbenheimer. Aynı gün vizyona giren gişe rekortmeni filmlerin, tek bir filmde buluşacağı doğrulandı. Yönetmen ve yapımcı Charles Band, "Barbenheimer" filmi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapımcı film hakkında "İnsanları bir araya getiren ve eğlendiren komik, havalı, zekice hazırlanmış ve biraz da garip bir film yapmak istiyorum" dedi.

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