Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler

Tarz ve hikayesiyle birbirinden oldukça farklı olan iki yapım 21 Temmuz'da vizyona girmiş ve gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı.

Variety'nin Actor's on Actors programına konuk olan iki filmin başrol oyuncuları Margot Robbie ile Cillian Murphy, filmlerinin gişede yarattığı etki üzerine konuştu.