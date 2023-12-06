Margot Robbie'den Oppenheimer itirafı: Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi ile Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" aynı gün vizyona girmişti. Barbie filminin yıldızı Margot Robbie "Vizyon tarihini değiştirmemizi istediler" dedi.
YILIN EN YÜKSEK HASILATI
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filmi vizyona girdiği andan beri birçok rekora imza attı.
Yılın en çok kazanan filmi Barbie dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı. 2023 yılının en iyi açılışını yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.