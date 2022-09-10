Masumiyet Müzesi'ne 6 yeni eser

Müze açıldığından bu yana geçen 10 yılda dünyada da tanındığını anlatan Pamuk, şunları kaydetti:

"Pek çok ünlü geldi. 2014'te Avrupa Yılın Müzesi oldu. Bizden sonra Amsterdam'daki Rijks Müzesi aynı ödülü aldı. Bizden evvel Louvre Müzesi yaptığı renovasyondan dolayı ödül aldı. İkisi arasında ödül aldık. Çok şeref duyduk. Umberto Eco'dan Nobel Ödülü almış Mo Yan'a kadar pek çok kişi geldi. Önümüzdeki 10 gün içinde bizden randevu aldı, dünyanın en ünlü sanatçılarından Jeff Koons gelecek. Entelektüel dünyadan müzemize büyük bir ilgi var."