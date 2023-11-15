Matthew Perry'nin ölümünün ardından Friends yıldızlarından duygusal paylaşım
Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry'nin ani ölümünün ardından rol arkadaşları Matt LeBlanc ve Courteney Cox sosyal medya hesaplarından ilk kez paylaşım yaptı.
Canlandırdığı "Chandler Bing" karakteriyle tanınan ünlü aktör Matthew Perry, 28 Ekim'de 54 yaşında hayatını kaybetti. Perry'nin ölümünün ardından Friends dizisindeki rol arkadaşları ortak bir açıklama yapmıştı.