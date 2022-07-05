Galeri

Meclis binası ve tapınak iki bin yıl sonra gün yüzüne çıktı

Haberler - İHA | 05.07.2022 - 17:42

Muğla'nın Karia bölgesinin en eski antik kentlerinden biri olan İdyma Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları yıl boyunca devam ederken, şehrin girişindeki meclis binası ve tapınak olduğu tahmin edilen alanda çalışmalar yürütülüyor.

Meclis binası ve tapınak iki bin yıl sonra gün yüzüne çıktı - 1

’daki İdyma Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları 12 ay boyunca devam ediyor.

Kazı başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdükladir Baran’ın yaptığı İdyma antik kentinin uzantısı Akyaka Kalesi'nde kazılar, 2020 yılında başlamış ve kale sur duvarlarında konservasyon iç mekanlarda da kazı çalışmaları devam ediyor.

Meclis binası ve tapınak iki bin yıl sonra gün yüzüne çıktı - 2

İKİ BİN YIL SONRA BAŞLANDI

Gökova Körfezi’nin Kuzey-Doğu köşesinde Sakartepe rampası sırtlarında kurulan İdyma Antik Kenti'nde iki bin yıl sonra kazı çalışmalarına başlandı.

Antik kentin yaklaşık 800 metre zirvesindeki Akropolis alanında çok büyük bir sarnıç olmak üzere kentin iç kesimlerinde de yer yer irili ufaklı sarnıçlar yer alıyor.

Meclis binası ve tapınak iki bin yıl sonra gün yüzüne çıktı - 3

"TOPRAK ALTINDA KALMIŞ KAYA MEZARLARI OLABİLİR"

İklim şartları ve birçok yapının toprak altında kalması nedeniyle kent içindeki tarihi yapılar kazılar yapıldıkça ortaya çıkacak. Kent dışında 150'ye yakın kaya mezarı bulunurken, kent içinde de toprak altında kalmış çok sayıda kaya mezarları olduğu tahmin ediliyor.

Meclis binası ve tapınak iki bin yıl sonra gün yüzüne çıktı - 4

Gökova Körfezi'ne hakim bir yamaçta kurulan İdyma Antik Kenti M.Ö. 7’nci yüzyıl itibariyle Roma dönemine kadar yoğun bir yerleşim biri olurken, bu tarihten sonra kentte yerleşimin daha aşağılara taşındığı tahmin ediliyor.

Palestrası, çok büyük sosyal yapıları, konut yapıları ve güçlü bir sur sistemiyle tahkim edilmiş bir kent özelliği taşıyan İdyma’da şehrin girişindeki meclis binası ve tapınak olduğu tahmin edilen alanda çalışmalar yürütülüyor.

Meclis binası ve tapınak iki bin yıl sonra gün yüzüne çıktı - 5

"GÜZEL SONUÇLAR VAR"

İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Baran, kazı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bizi şaşırtan güzel sonuçlar var. Bouleuterion (meclis binası) yapımız çıktı, bunlar detaylı bir şekilde daha sonra yayınlanacak. Akyaka Kalesi'ndeki kazılarımızda da kalenin duvarlarının restorasyonunu, bir taraftan konservasyonunu yapıyoruz, bir taraftan içteki mekanların kazısını yapıyoruz."

Meclis binası ve tapınak iki bin yıl sonra gün yüzüne çıktı - 6

"KALE KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ VERİLER SUNMAYA BAŞLADI"

Çalışmaların oldukça verimli sonuçlar verdiğini belirten Prof. Dr. Baran, “Her geçen gün buradaki kale kültürünün ve sonraki Türk kültürünün de önemli meseleleri çözecek veriler sunmaya başladı. Arkeoloji bir bilim ve biz hem bir taraftan alanları ziyaret edilebilir, görülebilir ve insanlar tarafından anlaşılabilir bir hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER