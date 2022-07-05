Meclis binası ve tapınak iki bin yıl sonra gün yüzüne çıktı

Haberler - İHA | 05.07.2022 - 17:42
Muğla’daki İdyma Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları 12 ay boyunca devam ediyor.
Kazı başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdükladir Baran’ın yaptığı İdyma antik kentinin uzantısı Akyaka Kalesi'nde kazılar, 2020 yılında başlamış ve kale sur duvarlarında konservasyon iç mekanlarda da kazı çalışmaları devam ediyor.
Gökova Körfezi’nin Kuzey-Doğu köşesinde Sakartepe rampası sırtlarında kurulan İdyma Antik Kenti'nde iki bin yıl sonra kazı çalışmalarına başlandı.
Antik kentin yaklaşık 800 metre zirvesindeki Akropolis alanında çok büyük bir sarnıç olmak üzere kentin iç kesimlerinde de yer yer irili ufaklı sarnıçlar yer alıyor.
İklim şartları ve birçok yapının toprak altında kalması nedeniyle kent içindeki tarihi yapılar kazılar yapıldıkça ortaya çıkacak. Kent dışında 150'ye yakın kaya mezarı bulunurken, kent içinde de toprak altında kalmış çok sayıda kaya mezarları olduğu tahmin ediliyor.
Gökova Körfezi'ne hakim bir yamaçta kurulan İdyma Antik Kenti M.Ö. 7’nci yüzyıl itibariyle Roma dönemine kadar yoğun bir yerleşim biri olurken, bu tarihten sonra kentte yerleşimin daha aşağılara taşındığı tahmin ediliyor.
Palestrası, çok büyük sosyal yapıları, konut yapıları ve güçlü bir sur sistemiyle tahkim edilmiş bir kent özelliği taşıyan İdyma’da şehrin girişindeki meclis binası ve tapınak olduğu tahmin edilen alanda çalışmalar yürütülüyor.
İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Baran, kazı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Bizi şaşırtan güzel sonuçlar var. Bouleuterion (meclis binası) yapımız çıktı, bunlar detaylı bir şekilde daha sonra yayınlanacak. Akyaka Kalesi'ndeki kazılarımızda da kalenin duvarlarının restorasyonunu, bir taraftan konservasyonunu yapıyoruz, bir taraftan içteki mekanların kazısını yapıyoruz."
Çalışmaların oldukça verimli sonuçlar verdiğini belirten Prof. Dr. Baran, “Her geçen gün buradaki kale kültürünün ve sonraki Türk kültürünün de önemli meseleleri çözecek veriler sunmaya başladı. Arkeoloji bir bilim ve biz hem bir taraftan alanları ziyaret edilebilir, görülebilir ve insanlar tarafından anlaşılabilir bir hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.