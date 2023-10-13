Meghan Markle'ın son oyunculuk deneyimi The Suits yeniden çekiliyor

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu.