Meghan Markle'ın son oyunculuk deneyimi The Suits yeniden çekiliyor
Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Markle, Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu. ABD'de en çok izlenen diziler arasına giren yapımın yeniden çekileceği belirtildi.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, 2016 yılında Prens Harry ile görüşmeye başladığı esnada Suits adlı dizide rol alıyordu.