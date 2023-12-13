Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı
Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Only Murders in the Building dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen Merly Streep, kendi rekorunu kırdı.
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti.