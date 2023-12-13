Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı

EGOT UNVANINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Öte yandan Meryl Streep, "En İyi Sesli Kitap, Anlatım ve Hikaye Anlatıcılığı" dalında Grammy'ye aday gösterilmişti. 74 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bu adaylığını çocuk klasiği “Charlotte’s Web" kitabındaki seslendirmesi nedeniyle aldı.

Üç kez Oscar, üç kez de Emmy ödülü kazanan Streep, bugüne dek hiç Grammy ve tiyatronun en iyilerinin seçildiği Tony ödülü almadı. Ünlü oyuncu Grammy'yi kazanması haline EGOT unvanını almaya bir adım daha yaklaşmış olacak.