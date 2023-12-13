Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı

Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Only Murders in the Building dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen Merly Streep, kendi rekorunu kırdı.

Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı - 1

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti.

2024 ALTIN KÜRE ADAYLARI AÇIKLANDI

N-LIFE HABERLERİ

Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı - 2

33. KEZ ALTIN KÜRE'YE ADAY GÖSTERİLDİ

Adaylar arasında en dikkat çeken isim ise Meryl Streep oldu. Çünkü Only Murders in the Building dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen oyuncu, toplam adaylık sayısını 33'e çıkardı.

74 yaşındaki Streep, 33 Altın Küre adaylığı ile tarihe geçti.

Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı - 3

Streep'in aday gösterildiği kategoride Elizabeth Debicki (The Crown), Abby Elliott (The Bear), Christina Ricci (Yellowjackets), J. Smith-Cameron (Succession) ve Hannah Waddingham (Ted Lasso) yer alıyor.

Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı - 4

EN ÇOK ALTIN KÜRE KAZANAN OYUNCU

Streep, The Iron Lady, The French Lieutenant’s Woman, Angels in America, Adaptation, Julie & Julia, The Devil Wears Prada, Sophie’s Choice and Kramer vs. Kramer. gibi rolleriyle Altın Küre'de ödül kazandı.

9 Altın Küre ödülü olan oyuncu, tüm zamanların en çok Altın Küre kazanan oyuncusu.

Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı - 5

Oyuncu ayrıca 2017 yılında Altın Küre Cecil B. DeMille yaşam boyu başarı ödülünün de sahibi oldu.

Meryl Streep kendi Altın Küre rekorunu kırdı - 6

EGOT UNVANINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Öte yandan Meryl Streep, "En İyi Sesli Kitap, Anlatım ve Hikaye Anlatıcılığı" dalında Grammy'ye aday gösterilmişti. 74 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bu adaylığını çocuk klasiği “Charlotte’s Web" kitabındaki seslendirmesi nedeniyle aldı.

Üç kez Oscar, üç kez de Emmy ödülü kazanan Streep, bugüne dek hiç Grammy ve tiyatronun en iyilerinin seçildiği Tony ödülü almadı. Ünlü oyuncu Grammy'yi kazanması haline EGOT unvanını almaya bir adım daha yaklaşmış olacak.

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