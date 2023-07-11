MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için önce AKM'de tören düzenlendi. Törene Uğur'un ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Cem Yılmaz gibi sanatçılar katıldı. Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu. Sanatçı, Taksim Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 1

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta isim için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Tören başlamadan önce Uğur'un tabutu sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Törende Özkan Uğur'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

N-LIFE HABERLERİ

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 2

CEM YILMAZ'IN GÖZYAŞLARI

Usta sanatçıyla birçok projeye imza atan Cem Yılmaz, tören sırasında hüngür hüngür ağladı.

CEM YILMAZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU (VİDEO)

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 3

"ÖZKAN'IM YENİDEN BULUŞMAK ÜZERE HOŞÇA KAL"

Sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner ikilisi güçlükle konuşabildi. 

Güner, "Of... Özkan bu salonda bulunan, hatta bu ülkedeki herkes için çok büyük bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri harika bir sahne sanatçısı, kimileri çok iyi bir dost olarak görür. Ama Özkan benim için 52 yıllık dostum, iş ortağım, iş ortağımızdı. Hiçbir söz, gözyaşı bu acıyı içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal..." dedi.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 4

"SENİ GÖREBİLECEĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"

Mazhar Alanson ise "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" dedi.

MAZHAR-FUAT'TAN ÖZKAN UĞUR'A DUYGUSAL VEDA (VİDEO)

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 5

"HOŞÇAKAL CANIMIN İÇİ"

Törende Özkan Uğur'un eşi Aysun Arslan ile oğlu Alişan da konuşma yaptı.

Alişan Uğur, "Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, benim sevgili babamdı. O bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ama şimdi görüyoruz ki o her yaşta, her görüşte insanın kat be kat sevgilisiymiş. Babam tüm çevresine bonkörce saçtığı neşesi, naifliği ile hafızalara kazandı. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir ruhtu. Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, sabah sesini açmak için yaptığı Özkan'ca egzersizlerini, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak, ona dokunamayacak olmak çok acı verici. Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuştuğumuza inanamıyorum, kabullenmek çok zor. Zaman bizim için durdu, boşlukta süzülüyoruz adeta. Hoşçakal canımın içi" ifadelerini kullandı.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 6

BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Aysun Arslan ise "Benim tutunabilecek bir şeyim yok şu anda. Özkan Uğur'umuz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" dedi. 

AKM'yi dolduranlar, ayağa kalkarak sanatçı için saygı duruşunda bulundu.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 7

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katıldı.
Ersoy, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir sanatçımıza veda ettiğimiz bir gün. Özkan Uğur sanatçı unvanını layıkıyla taşıyabilen çok önemli bir sanatçımızdı" dedi.

Uğur gibi sanatçılara veda etmenin zor olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hem müziğin efsanesi hem de ekranların, sinema perdesinin en doğal karakterlerinden biriydi. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de sanatçılarımıza örnek olacak çok değerli bir yetenekti. Böyle değerli sanatçıların yerini doldurmak maalesef çok güç oluyor. Başta değerli ailesi olmak üzere tüm sanatçılarımıza, yakın dostlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 8

"DÜNYADA AZ RASTLANIR BİR SES"

NTV canlı yayınına katılan Gülben Ergen, "Yeri doldurulamayacak sanatçı denir ya, Özkan gerçekten yeri doldurulamayacak, eşi benzeri olmayan, insani vasıfları çok fazla olan biri. Hepimiz çok acı çekiyoruz, Mazhar ve Fuat'ı da düşünüyorum, onlar nasıl ayakta kalacaklar... Biliyoruz ki bir sonraki nesil de dinleyecek onu. Dünyada az rastlanır bir ses" dedi.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 9

"DÜNYAYA KOMPLE BİR SANATÇI OLARAK GELMİŞ"

Oyuncu İlker Kaleli, "Bütün ülkemiz için çok büyük bir kayıp. Özkan Abi'yi herhangi bir sıfatla tanımlamak çok kolay değil. Müzisyen desen sadece müzisyen diyemezsin. Oyuncu desen çok daha fazlası. Dünyaya komple bir sanatçı olarak gelmiş. Bu şekilde uğurladığımız bir değer. Çok üzgünüm. Ondan çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Çocukken onunla şarkılarıyla büyüdüğümü düşünürsek, kim diyebilirdi ki yıllar sonra karşı karşı oynayacağız. Çok büyük bir ayrıcalıktı. Sahnenin önünde, arkasında ondan çok şey öğrendim" diye konuştu.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 10

"SANATÇI KELİMESİNİ HAK ETMESİ GEREKEN İNSANLAR ARASINDA EN ÖNDE GELENİ"

Müzisyen Metin Özülkü, "Sanatçı kelimesini hak etmesi gereken insanlar arasında en önde geleni. Ağabeyimin sınıf arkadaşıydı. Çok sıkı fıkıydılar. Onu tanıdığımda 8 yaşındaydım Benim rol modelim olan insanlar vardır müzik anlamında. Özkan Abi de bunlardan biriydi. Kreatif ve üretmeyi seven, farklı şeyleri ortaya koyan, kendi ürettiklerini hayata geçiren biriydi. Bütün müzisyenler gibi ondan çok şey öğrendim. Çok üzgünüm, ama çok da gurur duydum. Türkiye, çok önemli değerleri kaybettiği zaman bir araya gelip onu böyle yolcu edebiliyor" ifadesini kullandı.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 11

"ONSUZ BİR MFÖ DÜŞÜNEMİYORUM"

Ünlü şarkıcı Seyyal Tanel, "Müzik kariyerimin ilk yıllarında yolumuz kesişti. Sonrasında onunla da ailesiyle de hiç ayrılmadık. Özkan, sahnede çok yüksek bir enerjiye sahipti. Şimdi onsuz bir MFÖ düşünemiyorum. Kolumuz, kanadımız kırık... O kadar içim kaynıyor ki şu anda. Hep saygıyla, özlemle anacağız. Bizimle beraber kalacak hep" dedi.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 12

Sanatçı, Taksim Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 13

AKM'deki törenden ve Taksim Camii'ndeki cenaze namazından duygusal anlar objektiflere böyle yansıdı...

MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 14
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 15
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 16
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 17
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 18
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 19
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 20
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 21
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 22
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 23
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 24
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 25
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 26
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 27
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 28
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 29
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 30
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 31
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 32
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 33
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 34
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 35
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 36
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 37
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 38
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 39
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 40
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 41
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 42
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 43
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 44
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 45
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 46
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 47
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 48
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 49
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 50
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 51
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 52
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 53
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 54
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 55
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 56
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 57
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 58
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 59
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 60
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 61
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 62
MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı - 63
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