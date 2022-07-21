Mısır’ın ilk yerlilerine ışık tutan müze: Kıpti Müzesi

Haberler - Anadolu Ajansı | 21.07.2022 - 14:54
Mısır’ın İslamiyet öncesi ilk yerli halkı kabul edilen Kıptilerin Hıristiyanlığa mensup olanları tarafından inşa edilen görkemli Kıpti Müzesi, bünyesindeki 20 bin parça eserle bölge tarihine ışık tutuyor.
Marcus Simaika Paşa tarafından inşa ettirilen ve 1910'da hizmete açılan müze, Roma İmparatorluğunun ülkede hüküm sürdüğü dönemden kalma tarihi Babil Kalesi surları içinde yer alıyor.
Tarihi, 100’lü yıllara dayanan Mısırlı Kıpti Hristiyanlara ait antik eserlerin bulunduğu Kıpti Müzesi, eski Yunan, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı döneminden sanatsal ve kültürel eserlere de ev sahipliği yapıyor.
Kıpti Müzesi'nin geniş koleksiyonu, el yazmaları, duvara ya da ahşaba boyalarla yapılan dini sembolik tasvirlerin yanı sıra ince oymalı ahşap işleri, eski manastır ve kiliselerden günümüze kalan ayrıntılı fresklerden oluşuyor.