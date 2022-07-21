Mısır’ın ilk yerlilerine ışık tutan müze: Kıpti Müzesi

Marcus Simaika Paşa tarafından inşa ettirilen ve 1910'da hizmete açılan müze, Roma İmparatorluğunun ülkede hüküm sürdüğü dönemden kalma tarihi Babil Kalesi surları içinde yer alıyor.

Tarihi, 100’lü yıllara dayanan Mısırlı Kıpti Hristiyanlara ait antik eserlerin bulunduğu Kıpti Müzesi, eski Yunan, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı döneminden sanatsal ve kültürel eserlere de ev sahipliği yapıyor.