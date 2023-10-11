Mona Lisa ile ilgili yeni bulgular: Da Vinci’nin kullandığı teknik açığa çıktı

"DA VINCI ZAMANSIZ VE MODERN"

Mona Lisa tablosunda plumbonakrit bulunmasının, Leonardo'nun bir ressam olarak tutkusunun ve sürekli denemeler yapmış olduğunun bir kanıtı olduğunu belirten Bambach, bu tutku ve sürekli deneyişlerin Rönesans döneminin efsanevi ustasını zamansız ve modern kıldığını ifade etti.

Ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 1503-1507 yıllarında yaptığı ve Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini'yi resmettiği belirtilen Rönesans dönemi ünlü eseri "Mona Lisa" tablosu halen Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kimya Derneği (American Chemical Society) dergisinde yayımlandı.