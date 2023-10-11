Mona Lisa ile ilgili yeni bulgular: Da Vinci’nin kullandığı teknik açığa çıktı
Bilim insanları, Leonardo Da Vinci’nin dünyaca ünlü başyapıtı Mona Lisa portresini yaparken kullandığı tekniklere ilişkin yeni bulgular elde etti.
İtalyan mucit, mimar ve ressam Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun çok küçük bir bölümünün kimyasal yapısını X-ray ışığı altında inceleyen bilim insanları, sanatçının kavak pano üzerine temel katman olarak kullandığı yağlı boyanın tarifinin farklı olduğunu ortaya çıkardı.