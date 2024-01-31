Mona Lisa tablosu hakkında bilmeniz gereken 15 bilgi

TABLONUN İSMİ

"Mona Lisa" adı, tabloda portre edilen kadının gerçek ismi değil, tablonun ismidir. Gerçek adı Lisa Gherardini olan kadın, tablonun adıyla özdeşleşmiştir. "Mona" kelimesi, İtalyanca'da "Madonna" kelimesinden türetilmiştir ve "Bayan" veya "Hanımefendi" anlamına gelir "Lisa" ise kadının adıdır.



Bu nedenle, "Mona Lisa" terimi, "Bayan Lisa" veya "Lisa Hanım" olarak çevrilebilir. Leonardo da Vinci'nin bu tabloyu resmederken kullanılan bu isim, tablonun ününü artırmış ve eserin genel adı haline gelmiştir.

Mona Lisa'nın gerçek kimliği konusunda kesin bilgiler olmamakla birlikte, Lisa Gherardini'nin tabloyu resmetmek için da Vinci tarafından seçilen bir model olduğuna inanılmaktadır.