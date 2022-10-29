Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular

Sinan Tuzcu Veda filminde Ata'yı canlandırdı.
Yönetmenliğini Zülfü Livaneli'nin yaptığı Veda filmi bazı eleştirmenlerce 'vasat' bulunsa da birçok kişi tarafından da beğeni ile izlendi.
Veda'nın başrolünde Sinan Tuzcu yer alırken gençliği, çocukluğu ve yaşlılığını da 3 farklı karakter canlandırdı.
Bartunç Akbaba, Veda filminde Ata'nın 14-17 yaş dönemini canlandırdı.
Türk sinemasının ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Rutkay Aziz son yıllarda yoğun olarak çekilen Atatürk filmlerinden uzun zaman önce Cumhuriyet ve Kurtuluş filmlerinde karşımıza çıkmıştı.
Rutkay Aziz Cumhuriyet filminden önce TRT için çekilen Cumhuriyet dizisinde de izleyici karşısına çıkmıştı.
1994 yılında çekilen Kurtuluş filminde Rutkay Aziz başroldeydi.
Bir reklam filminde Atatürk'ü başarıyla oynayan usta oyuncu, mükemmel bir makyajın katkısıyla da en etkileyici Atatürk portrelerinden birini canlandırmıştı.
Yeni kuşak sinemanın genç oyuncularından Alican Yücesoy 27 yaşındayken Mustafa Kemal'in 37 yaşındaki halini canlandırdı.
Son Osmanlı Yandım Ali filminde Atatürk'ü oynayan Alican Yücesoy, Dersimiz: Atatürk filminin senaristi Turgut Özakman tarafından Ata'ya en çok benzetilen oyuncu oldu.
Son Osmanlı Yandım Ali filminden bir kare.
Bir dönem televizyonda yayınlanan Kırık Kanatlar dizisinde; Ali Ülvi Hünkar Atatürk'ü canlandırmıştı.
1961 doğumlu oyuncu Ali Ulvi Hünkar dizideki bir sahnede göğsü açık bir şekilde Atatürk'ü canlandırdığı için eleştiri almıştı.
İlk çıktığı dönemde yerli Leonardo Di Caprio olarak ünlenen Arda Kural da Atatürk'ü canlandıran oyunculardan biri.
Bir dönem televizyonlarda gösterilen Emret Komutanım dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü Arda Kural canlandırmıştı.
Alev Alatlı uyarlamasıyla TRT 1'de yayınlanan Kemal Tahir 'in ölümsüz eseri Yol Ayrımı'nda Atatürk'ü canlandırdı.
Çanakkale 1915 adlı sinema filminde Atatürk'ü canlandırıyor.
Yine bir TRT yapımı. Nihat Sırı Örkin 1908-1909 arasını anlattığı ünlü eseri Sultan Hamid Düşerken'den uyarlanan Ziya Öztan imzalı filmde Kolağası Mustafa Kemal Beyi canlandırdı.
Babam ve Oğlum filmi ile Türk sinemasında dikkat çeken önemli oyunculardan Yetkin Dikinciler, Can Dündar'ın yazıp yönettiği ve çok tartışılan Mustafa filminde Ata'yı seslendirdi.
Mustafa filmi Mustafa Kemal Atatürk'ü küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilmişti. Can Dündar ise eleştirilere Ata'nın insani yönlerini de gösterdiğini söyleyerek yanıt verdi.
"Dersimiz Atatürk" filminin başrolünde Halit Ergenç Ata'ya beyazperdede can verdi.
Dersimiz: Atatürk filmi, Şu Çılgın Türkler Kitabı ile ses getiren Turgut Özakman'ın bir diğer kitabından sinemaya uyarlandı.