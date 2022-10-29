Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 99 yaşında Atatürk'ü dünden bugüne beyazperdede kimler canlandırdı? İşte geçmişten bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran isimler...

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 1

VEDA-SİNAN TUZCU

Sinan Tuzcu Veda filminde Ata'yı canlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 2

Yönetmenliğini Zülfü Livaneli'nin yaptığı Veda filmi bazı eleştirmenlerce 'vasat' bulunsa da birçok kişi tarafından da beğeni ile izlendi.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 3

Veda'nın başrolünde Sinan Tuzcu yer alırken gençliği, çocukluğu ve yaşlılığını da 3 farklı karakter canlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 4

Bartunç Akbaba, Veda filminde Ata'nın 14-17 yaş dönemini canlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 5

CUMHURİYET - KURTULUŞ - RUTKAY AZİZ

Türk sinemasının ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olan Rutkay Aziz son yıllarda yoğun olarak çekilen Atatürk filmlerinden uzun zaman önce Cumhuriyet ve Kurtuluş filmlerinde karşımıza çıkmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 6

Rutkay Aziz Cumhuriyet filminden önce TRT için çekilen Cumhuriyet dizisinde de izleyici karşısına çıkmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 7

1994 yılında çekilen Kurtuluş filminde Rutkay Aziz başroldeydi.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 8

İŞ BANKASI REKLAMI - HALUK BİLGİNER

Bir reklam filminde Atatürk'ü başarıyla oynayan usta oyuncu, mükemmel bir makyajın katkısıyla da en etkileyici Atatürk portrelerinden birini canlandırmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 9

Yeni kuşak sinemanın genç oyuncularından Alican Yücesoy 27 yaşındayken Mustafa Kemal'in 37 yaşındaki halini canlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 10

Son Osmanlı Yandım Ali filminde Atatürk'ü oynayan Alican Yücesoy,  Dersimiz: Atatürk filminin senaristi Turgut Özakman tarafından Ata'ya en çok benzetilen oyuncu oldu.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 11

Son Osmanlı Yandım Ali filminden bir kare.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 12

KIRIK KANATLAR - ALİ ULVİ HÜNKAR

Bir dönem televizyonda yayınlanan Kırık Kanatlar dizisinde; Ali Ülvi Hünkar Atatürk'ü canlandırmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 13

1961 doğumlu oyuncu Ali Ulvi Hünkar dizideki bir sahnede göğsü açık bir şekilde Atatürk'ü canlandırdığı için eleştiri almıştı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 14

EMRET KOMUTANIM - ARDA KURAL

İlk çıktığı dönemde yerli Leonardo Di Caprio olarak ünlenen Arda Kural da Atatürk'ü canlandıran oyunculardan biri.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 15

Bir dönem televizyonlarda gösterilen Emret Komutanım dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü Arda Kural canlandırmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 16

YOL AYRIMI - YAVUZ SEPETÇİ

Alev Alatlı uyarlamasıyla TRT 1'de yayınlanan Kemal Tahir 'in ölümsüz eseri Yol Ayrımı'nda Atatürk'ü canlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 17

ÇANAKKALE 1915-İLKER KIZMAZ

Çanakkale 1915 adlı sinema filminde Atatürk'ü canlandırıyor.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 18

ABDÜLHAMİD DÜŞERKEN - SERDAR ORÇİN

Yine bir TRT yapımı. Nihat Sırı Örkin 1908-1909 arasını anlattığı ünlü eseri Sultan Hamid Düşerken'den uyarlanan Ziya Öztan imzalı filmde Kolağası Mustafa Kemal Beyi canlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 19

Babam ve Oğlum filmi ile Türk sinemasında dikkat çeken önemli oyunculardan Yetkin Dikinciler, Can Dündar'ın yazıp yönettiği ve çok tartışılan Mustafa filminde Ata'yı seslendirdi.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 20

Mustafa filmi Mustafa Kemal Atatürk'ü küçük düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilmişti. Can Dündar ise eleştirilere Ata'nın insani yönlerini de gösterdiğini söyleyerek yanıt verdi.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 21

DERSİMİZ ATATÜRK - HALİT ERGENÇ

"Dersimiz Atatürk" filminin başrolünde Halit Ergenç Ata'ya beyazperdede can verdi.

Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandıran oyuncular - 22

Dersimiz: Atatürk filmi, Şu Çılgın Türkler Kitabı ile ses getiren Turgut Özakman'ın bir diğer kitabından sinemaya uyarlandı.

N-LIFE HABERLERİ

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