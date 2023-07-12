Müzik tarihinden silinmesi gereken 10 şarkı

JOHN LENNON-IMAGINE (1971)

El Pais yazarı Fernando Navarro, "Kötü olmayan ancak rahatsız edici bir yanı bulunan şarkılar var" dedi.



Navarro, "John Lennon'ın "Imagine" şarkısı her kulağa uygun görünen güzel şarkılardan biri ancak tatlılığı, hazımsızlığa ve şeker krizlerine neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.



Navarro, şarkının sözlerinin lise kamp gezisine ya da pahalı ruhani inziva etkinliklerine uyduğunu "Şarkının ruhani karması o kadar çalışılmış bir beste ki bulutların pamuktan yapıldığına inanmayan dinleyiciyi reddediyor. "Imagine" sinir bozucu çünkü genellikle bu tür bir balad için gerekli olan ironi ya da duygu yoğunluğuna bile sahip değil" sözleriyle ifade etti.