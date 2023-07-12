Müzik tarihinden silinmesi gereken 10 şarkı
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, birçok kişinin severek dinlediği ünlü grupların hangi şarkılarının müzik tarihinden artık silinebileceğini kaleme aldı. İşte uzman görüşüyle hazırlanan listedeki 10 parça...
EAGLES-HOTEL CALIFORNIA (1976)
ICON dergisinin yazarı Íñigo López Palaciós, "Büyük Lebowski" filminin kahramanı Jeffrey Lebowski'nin "Lanet Eagles'tan nefret ediyorum adamım" demesini hatırlattı.
Şarkının başka şarkıcı ve gruplar tarafından defalarca farklı versiyonlarının seslendirildiğini belirtti.
Palaciós, "Her şey için geç kalan ve öncülerin hak ettiği başarıyı elde eden gruplar, müzikte tiksindirici oluyor. Yarı hippi, yarı ucuz kovboy Eagles tam da böyleydi. Ve hiçbir şey bunu "Hotel California"nın melodik yavanlığından daha iyi gösteremez" ifadelerini kullandı.