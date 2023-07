Müzik tarihinden silinmesi gereken 10 şarkı

EMINEM ve RIHANNA-LOVE THE WAY YOU LIE

Bea G. Aranda, "Etkili bir müzisyenin şiddetin doğası ya da aramızdaki ilişkiler hakkında söyleyeceklerini duymak her zaman ilgimi çekti, özellikle de bu kişi Oscar ödüllü rapçi Eminem ise" dedi.



Aranda, şarkılarında sadece silah, kadın ve limuzinden bahsetmeyen Eminem'in "Love the Way You Lie" ile kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



"Eğer bir daha gitmeye kalkarsa/Onu yatağa bağlayıp bu evi ateşe veririm" gibi ifadelerin sorunlu olduğunu belirten Aranda, "Şarkı özellikle de bir yıl önceki gürültülü Chris Brown-Rihanna kavgası hakkında ucuz bir sansasyon gibi göründüğü için her şey kötü hissettirdi" ifadelerini kullandı.