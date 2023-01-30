NBA maçında folklor gösterisi

"BİZİM İÇİN GERÇEKTEN BİR ONUR VE AYRICALIK"

Resepsiyonda Türkiye'yi temsilen bulunan Büyükelçi Mercan, basketbolun ABD'de çok yaygın olduğunu ve yakından takip edildiğini belirterek, işbirliğinin önemine değindi.

Mercan, "Şu an stadyumun her yerinde Türkiye'nin reklamı var, TV ekranlarından bu gösterilecek. Türk mutfağının ve folklorunun tanıtılması açısından da çok önemli bir etkinlik oldu. Bunun mutlaka çok kalıcı bir etkisi olacaktır" diye konuştu.

Cleveland Cavaliers'ın Üst Yöneticisi (CEO) Nic Barlage da "Sporun gücünün çok fazla bağlantıya ve çok sayıda insanı bir araya getirme yeteneğine sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Türk Kültür Mirası Gecesi'ni gerçekleştirebilmek, bizim için gerçekten bir onur ve ayrıcalık" dedi.

Barlage, YEE işbirliği için, "Enstitünün, bu ülkedeki ve Türk kültürüyle bağlantılı tüm harika şeylere ışık tutabilmemiz adına inanılmaz derecede önemli bir yeri var. Bu, gurur duyduğumuz ortaklıklarımızdan bir tanesi" ifadelerine yer verdi.

Cavaliers'ın CEO'su, takımındaki Türk oyuncu Cedi Osman için "Ondan daha iyi bir elçi olamaz. Bize göre, Cedi gibi bir adamın takımımızda yer alması, NBA'in gücünü sadece Amerika'da değil, aynı zamanda Türkiye'de de sergilemesi adına çok önemli" sözleriyle övgüde bulundu.

Milli basketbolcu Cedi Osman da NBA'de sadece 4 Türk oyuncunun olduğuna dikkati çekerek, takımıyla işbirliği içinde gerçekleştirilen tanıtım gecesinin kendisi için ayrı bir öneme sahip bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, gecede Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı salonda Kültür ve Turizm Bakanlığının New York Kültür Ataşeliği tarafından kurulan bilgilendirme masasında ABD vatandaşları, Türkiye konusunda sormak istedikleri soruların cevaplarını yetkililerden dinleme fırsatı buldu.