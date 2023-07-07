NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu

Ünü şarkıcı Britney Spears, NBA yıldızı Victor Wembanyama'nın koruma ekibinden birinin kendisine elinin tersiyle vurduğunu söyledi. Kendisinden özür dilenmediğini belirten Spears "O gece yanıma en az 20 hayranım geldi ama hiçbir korumam onlara vurmadı" dedi.

NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu - 1

Yaklaşık 13 yıldır serveti ve neredeyse tüm yaşamı babası Jamie Spears tarafından kontrol edilen Britney Spears, vasilik davasını kazanarak hayatında yeni bir sayfa açmıştı.

Kafa karıştırıcı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı, NBA yıldızı Victor Wembanyama ile yaşadığı hadise ile gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu - 2

BU SEFER FOTOĞRAF İSTEYEN SPEARS OLDU

Kameralar ve hayranları tarafından takip edilmeye alışık olan yıldız, bu sefer "hayran" rolünde.

NBA yıldızı Victor Wembanyama ile selfie çekmek isteyen Spears tokat yedi.

Basketbol oyuncusuna yaklaşan şarkıcı, Wembanyama'nın koruma ekibinden birinin yüzüne vurduğunu söyledi.

NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu - 3

"BUNA HİÇ HAZIR DEĞİLDİM"

Las Vegas'ta konuyla ilgili şikayette bulunan yıldız sosyal medya hesabında "Travmatik olaylar benim için çok yeni bir şey değili, çok yaşadım ama dün akşam yaşanan şeye hiç hazır değildim" dedi.

NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu - 4

YÜZÜNE BAKMADAN ELİNİN TERSİYLE VURDU

Otel lobisinde NBA yıldızını tanıdığını ve daha sonra Las Vegas'ta bir restoranda karşılaştıklarını belirten şarkıcı, "Yanına gidip başarısı için onu tebrik etmek istedim" dedi.

Ancak, Spears basketbol oyuncusunun korumasının yüzüne bakmadan elinin tersiyle kendisine vurduğunu ve gözlüğünün düştüğünü söyledi.

İnsanların sürekli yanına geldiğini belirten Spears "O gece yanıma en az 20 hayranım geldi ama hiçbir korumam onlara vurmadı" dedi.

NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu - 5

SPEARS OLDUĞUNU BİLMİYORDU

Yıldız, oyuncununun omzuna dokunduğunu söylerken Wembanyama, arkasını görmediğini ama birinin sırtına dokunduğunu söyledi.

Korumalarının kendisine dokunan kişiyi uzaklaştırdığını belirten NBA yıldızı, o kişinin Spears olduğunu saatler sonra öğrendiğini söyledi.

NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu - 6

ÖZÜR DİLENMESİNİ İSTİYOR

Spears, "Wembanyama'dan veya korumalarından henüz bir özür duymadım. Umarım özür dilerler" dedi.

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