NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu

YÜZÜNE BAKMADAN ELİNİN TERSİYLE VURDU

Otel lobisinde NBA yıldızını tanıdığını ve daha sonra Las Vegas'ta bir restoranda karşılaştıklarını belirten şarkıcı, "Yanına gidip başarısı için onu tebrik etmek istedim" dedi.

Ancak, Spears basketbol oyuncusunun korumasının yüzüne bakmadan elinin tersiyle kendisine vurduğunu ve gözlüğünün düştüğünü söyledi.

İnsanların sürekli yanına geldiğini belirten Spears "O gece yanıma en az 20 hayranım geldi ama hiçbir korumam onlara vurmadı" dedi.