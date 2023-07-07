NBA yıldızının koruması Britney Spears'ın yüzüne vurdu
Ünü şarkıcı Britney Spears, NBA yıldızı Victor Wembanyama'nın koruma ekibinden birinin kendisine elinin tersiyle vurduğunu söyledi. Kendisinden özür dilenmediğini belirten Spears "O gece yanıma en az 20 hayranım geldi ama hiçbir korumam onlara vurmadı" dedi.
Yaklaşık 13 yıldır serveti ve neredeyse tüm yaşamı babası Jamie Spears tarafından kontrol edilen Britney Spears, vasilik davasını kazanarak hayatında yeni bir sayfa açmıştı.
Kafa karıştırıcı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan şarkıcı, NBA yıldızı Victor Wembanyama ile yaşadığı hadise ile gündeme geldi.