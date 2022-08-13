UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, Sedat ve Selahattin Akar kardeşler konser verdi. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı'nda konser verildi. Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Nemrut Perseid buluşmaları kapsamında "Battaniyeni al gel, konser ve çorbalar bizden" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Sedat ve Selahattin Akar kardeşler konser verdi. Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçiler bir yandan konser dinlerken diğer yandan da ikram edilen sıcak çorbalarla yıldızları izleme imkanı yakaladı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere konserin ilgi gördüğünü söyledi. Havanın soğuk olmasının konseri etkilemediğini kaydeden Çuhadar, "Nemrut Dağı sırlarla dolu bir yer. Halen içerisinde ne olduğu bilinmiyor. Bazı tezlere göre Kral l. Antiochos'un mezarı var. Burada, yaklaşık 500 kişi var şu an" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın da Nemrut Dağı'nın önemine dair "Muhteşem bir atmosfer ile muhteşem bir sunum yapıldı. Kralların tahtında, krallara layık bir dinletiyi hep birlikte dinleme imkanı bulduk. Bizi 2 bin yıl öncesine götürdü. Tarihin yazıldığı yerde, tarihi adeta yeniden yaşamış olduk" ifadelerini kullandı. Konseri izlemeye gelen ziyaretçiler yolculuğun zahmetli olduğunu ama ortamın çok etkileyici olduğunu belirtti.\nİşte Nemrut Dağı'ndaki konserden görüntüler...