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Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları)

Haberler | 25.06.2022 - 11:52 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 11:53

Kim Milyoner Olmak İster 24 Haziran cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Yarışmanın en merak edilen sorularından birisi de Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı oldu. İşte geceye damga vuran soru ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam yöneltilen 'Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir?' sorusu seyircileri merak ettirdi.

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 2

İşte geceye damga vuran soru ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...

MERAK EDİLEN SORU

Soru: Nightingale İngilizce'deki anlamı nedir?

A: Lamba

B: Ay tutulması

C: Gece gelen

D: Bülbül

Doğu cevap: D

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 3

Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dendikten sonra sineğin nereden geleceği söylenir?

A- Antakya

B-) İzmit

C-) Adapazarı

D-) Mersin

Doğru cevap: A

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 4

Guiness Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erkek" ve 215 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

A-) Türkiye ve Türkiye

B-) Türkiye ve Çin

C-) Türkiye ve ABD

D-) Çin ve Çin

Doğru Cevap : A 

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 5

YARIŞMANIN EN İLGİNÇ SORULARI

Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?

A- Beyonce ve Jay-Z

B- Victoria ve David Beckham

C- Meghan Markle ve Prens Harry

D- Kim Kardasian ve Kanye West

Doğru yanıt: A şıkkı Beyonce ve Jay-Z

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 6

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?

A-Varsız

B-Patırtısız

C-Yoksuz

D-Sırasız

Doğru yanıt: A şıkkı Varsız

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 7

'Scoville ölçeği hangisini ölçer?'

A: Deniz tuzluluğunu
B: Çikolata tatlılığını
C: Limon ekşiliğini
D: Biber acılığını

Doğru yanıt: D

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 8

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç bir soru soruldu. İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 9

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“

ŞIKLAR

A- Hawai

B- Yeni Zelanda

C- Galler

D- Hindistan

Doğru cevap: Yeni Zelanda

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 10

İşte yarışmada daha önce dikkat çeken ve gündem olan sorular. Siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 11

Çocukların annenin soy adını taşıdığı evlenen erkeklerin eşlerinin evine taşındığı dünyanın en büyük anaerkil toplumu olan Minangkabaular hangi ülkede yaşar?

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 12

Doğru cevap Endonezya olacaktı.

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 13

"Dışarıdan yiyecek ve içeçek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 14

28 yaşındaki yarışmacı bu soruya A şıkkı olan "Uzay istasyonu" yanıtını verdi.

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 15

Verdiği cevapla ilk soruda elenen yarışmacı, "Heyecanıma yenik düştüm" dedi.

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 16

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümündeki ilginç matematik sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacıya 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu yöneltildi.

Belirli süre içinde soruya yanıt vermesi gereken yarışmacı '1 lira' yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru yanıtı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım ise 'eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' diyerek yorumdabulundu.

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 17

Kim milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Cem Karaca'nın seslendirdiği Herkes Gibisin adlı şarkının sözlerinin hangi şairin şiirine ait olduğu sorusu için telefon jokeri hakkını kullanınca büyük şok yaşadı.

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 18

Yarışmacının telefonla aradığı İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi olan arkadaşı Fatih Altuğ şiirin yazarının Atilla İlhan olduğunu söyledi.

Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları) - 19

Yarışmacı arkadaşına güvenerek 'Atilla İlhan' cevabını verdi. Ancak doğru cevap Nazım Hikmet'ti... Öğretim görevlisi Fatih Altuğ, kendi uzmanlık alanından gelen soruyu bilemedi.

N-LIFE HABERLERİ

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