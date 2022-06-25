Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları)

Haberler | 25.06.2022 - 11:52 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 11:53
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam yöneltilen 'Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir?' sorusu seyircileri merak ettirdi.
İşte geceye damga vuran soru ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...
MERAK EDİLEN SORU
Soru: Nightingale İngilizce'deki anlamı nedir?
A: Lamba
B: Ay tutulması
C: Gece gelen
D: Bülbül
Doğu cevap: D
Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dendikten sonra sineğin nereden geleceği söylenir?
A- Antakya
B-) İzmit
C-) Adapazarı
D-) Mersin
Doğru cevap: A
Guiness Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erkek" ve 215 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?
A-) Türkiye ve Türkiye
B-) Türkiye ve Çin
C-) Türkiye ve ABD
D-) Çin ve Çin
Doğru Cevap : A
Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?
A- Beyonce ve Jay-Z
B- Victoria ve David Beckham
C- Meghan Markle ve Prens Harry
D- Kim Kardasian ve Kanye West
Doğru yanıt: A şıkkı Beyonce ve Jay-Z
Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?
A-Varsız
B-Patırtısız
C-Yoksuz
D-Sırasız
Doğru yanıt: A şıkkı Varsız
'Scoville ölçeği hangisini ölçer?'
A: Deniz tuzluluğunu
B: Çikolata tatlılığını
C: Limon ekşiliğini
D: Biber acılığını
Doğru yanıt: D
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç bir soru soruldu. İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“
ŞIKLAR
A- Hawai
B- Yeni Zelanda
C- Galler
D- Hindistan
Doğru cevap: Yeni Zelanda
İşte yarışmada daha önce dikkat çeken ve gündem olan sorular. Siz olsanız ne cevap verirdiniz?
Çocukların annenin soy adını taşıdığı evlenen erkeklerin eşlerinin evine taşındığı dünyanın en büyük anaerkil toplumu olan Minangkabaular hangi ülkede yaşar?
Doğru cevap Endonezya olacaktı.
"Dışarıdan yiyecek ve içeçek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?
28 yaşındaki yarışmacı bu soruya A şıkkı olan "Uzay istasyonu" yanıtını verdi.
Verdiği cevapla ilk soruda elenen yarışmacı, "Heyecanıma yenik düştüm" dedi.
Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümündeki ilginç matematik sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacıya 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu yöneltildi.
Belirli süre içinde soruya yanıt vermesi gereken yarışmacı '1 lira' yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru yanıtı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım ise 'eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' diyerek yorumdabulundu.
Kim milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Cem Karaca'nın seslendirdiği Herkes Gibisin adlı şarkının sözlerinin hangi şairin şiirine ait olduğu sorusu için telefon jokeri hakkını kullanınca büyük şok yaşadı.
Yarışmacının telefonla aradığı İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi olan arkadaşı Fatih Altuğ şiirin yazarının Atilla İlhan olduğunu söyledi.
Yarışmacı arkadaşına güvenerek 'Atilla İlhan' cevabını verdi. Ancak doğru cevap Nazım Hikmet'ti... Öğretim görevlisi Fatih Altuğ, kendi uzmanlık alanından gelen soruyu bilemedi.