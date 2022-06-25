Nightingale kelimesinin İngilizce'deki anlamı nedir? (Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken soruları)

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümündeki ilginç matematik sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacıya 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu yöneltildi.

Belirli süre içinde soruya yanıt vermesi gereken yarışmacı '1 lira' yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru yanıtı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım ise 'eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' diyerek yorumdabulundu.