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Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası

Haberler | 30.06.2022 - 09:18

Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran çarşamba akşamı izleyicilerle buluştu. Yarışmanın en merak edilen sorularından birisi de ''15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?'' sorusu oldu. İşte geceye damga vuran soru ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam yöneltilen ''15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?'' sorusu seyircileri merak ettirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 2

15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'ta Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?

A-) 0

B-) 1

C-) 10

D-) 1000

Doğru cevap: A

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 3

İşte geceye damga vuran soru ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugüne kadar dikkat diğer çeken sorular...

MERAK EDİLEN SORU

Soru: Nightingale İngilizce'deki anlamı nedir?

A: Lamba

B: Ay tutulması

C: Gece gelen

D: Bülbül

Doğu cevap: D

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 4

Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dendikten sonra sineğin nereden geleceği söylenir?

A- Antakya

B-) İzmit

C-) Adapazarı

D-) Mersin

Doğru cevap: A

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 5

Guiness Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Erkek" ve 215 cm boyundaki "Yaşayan En Uzun Kadın" sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

A-) Türkiye ve Türkiye

B-) Türkiye ve Çin

C-) Türkiye ve ABD

D-) Çin ve Çin

Doğru Cevap : A 

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 6

YARIŞMANIN EN İLGİNÇ SORULARI

Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?

A- Beyonce ve Jay-Z

B- Victoria ve David Beckham

C- Meghan Markle ve Prens Harry

D- Kim Kardasian ve Kanye West

Doğru yanıt: A şıkkı Beyonce ve Jay-Z

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 7

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir?

A-Varsız

B-Patırtısız

C-Yoksuz

D-Sırasız

Doğru yanıt: A şıkkı Varsız

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 8

'Scoville ölçeği hangisini ölçer?'

A: Deniz tuzluluğunu
B: Çikolata tatlılığını
C: Limon ekşiliğini
D: Biber acılığını

Doğru yanıt: D

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 9

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç bir soru soruldu. İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 10

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“

ŞIKLAR

A- Hawai

B- Yeni Zelanda

C- Galler

D- Hindistan

Doğru cevap: Yeni Zelanda

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 11

İşte yarışmada daha önce dikkat çeken ve gündem olan sorular. Siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 12

Çocukların annenin soy adını taşıdığı evlenen erkeklerin eşlerinin evine taşındığı dünyanın en büyük anaerkil toplumu olan Minangkabaular hangi ülkede yaşar?

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 13

Doğru cevap Endonezya olacaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 14

"Dışarıdan yiyecek ve içeçek getirmek yasaktır" uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 15

28 yaşındaki yarışmacı bu soruya A şıkkı olan "Uzay istasyonu" yanıtını verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 16

Verdiği cevapla ilk soruda elenen yarışmacı, "Heyecanıma yenik düştüm" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 17

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümündeki ilginç matematik sorusu dikkatleri çekti. Yarışmacıya 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu yöneltildi.

Belirli süre içinde soruya yanıt vermesi gereken yarışmacı '1 lira' yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru yanıtı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım ise 'eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' diyerek yorumdabulundu.

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 18

Kim milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Cem Karaca'nın seslendirdiği Herkes Gibisin adlı şarkının sözlerinin hangi şairin şiirine ait olduğu sorusu için telefon jokeri hakkını kullanınca büyük şok yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 19

Yarışmacının telefonla aradığı İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi olan arkadaşı Fatih Altuğ şiirin yazarının Atilla İlhan olduğunu söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster'in dikkat çeken sorusu: Kiska Adası - 20

Yarışmacı arkadaşına güvenerek 'Atilla İlhan' cevabını verdi. Ancak doğru cevap Nazım Hikmet'ti... Öğretim görevlisi Fatih Altuğ, kendi uzmanlık alanından gelen soruyu bilemedi.

N-LIFE HABERLERİ

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