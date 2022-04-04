Not Behind The Scenes, Akaretler’de ziyarete açılıyor

Haberler - ntv.com.tr | 04.04.2022 - 16:59
Vision Art Platform’un yeni karma sergisi Not Behind The Scenes, Akaretler No:35’te ziyarete açılıyor.
30 Mart-10 Nisan 2022 tarihleri arasında açık olacak sergi, bir mekan ve bir tavır tasvir ediyor.
Sergi aynı zamanda kavramların kuytusuna sığınmadan akışta ve aralıkta durmayı önemseyen sanatçıları bir araya getiriyor.
Sergide Felix-Antoine Morin, Merve Hasman, Semih Zeki, Seçil Erel, Halit Demirel, Merve Hasman, Defne Tesal & Murat Yıldız Dream News, Candaş Şişman, Pınar Akkurt, Çağrı Saray, Tanzer Arığ, Mert Acar, Sevgi Akyüz, Kemal İçden, Fulya Çetin, Sefa Çakır, Mehmet Öğüt, Özlem Şimşek, Nermin Ülker, Leyla Emadi ve Vahap Avşar gibi isimler yer alıyor.
İşte Not Behind The Scenes adlı sergiden yansıyanlar...