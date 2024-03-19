Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni
Notre Dame Katedrali, 2019'un nisan ayında çıkan yangının ardından beş yıldır iyileşme sürecinde. Beş yıllık restorasyon sürecinden sonra katedral bu yılın sonunda yeniden hizmete açılacak... İşte adım adım katedralin restorasyon süreci.
Fransa'nın en ünlü anıtlarından olan Notre Dame Katedrali, 2019 yılının nisan ayında çıkan bir yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi.
Tarihte, sinemada ve edebiyatta ölümsüzleştirilen ikonik Notre Dame Katedrali, son beş yılda kademeli olarak yeniden inşa ediliyor.