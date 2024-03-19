Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni

Fransa'nın en ünlü anıtlarından olan Notre Dame Katedrali, 2019 yılının nisan ayında çıkan bir yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi.

Tarihte, sinemada ve edebiyatta ölümsüzleştirilen ikonik Notre Dame Katedrali, son beş yılda kademeli olarak yeniden inşa ediliyor.