Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni

Notre Dame Katedrali, 2019'un nisan ayında çıkan yangının ardından beş yıldır iyileşme sürecinde. Beş yıllık restorasyon sürecinden sonra katedral bu yılın sonunda yeniden hizmete açılacak... İşte adım adım katedralin restorasyon süreci.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 1

Fransa'nın en ünlü anıtlarından olan Notre Dame Katedrali, 2019 yılının nisan ayında çıkan bir yangın sonucunda kullanılmaz hale geldi.

Tarihte, sinemada ve edebiyatta ölümsüzleştirilen ikonik Notre Dame Katedrali, son beş yılda kademeli olarak yeniden inşa ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 2

Restorasyonun 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenirken aralık ayında katedralin yeniden hizmete açılması planlanıyor.

İşte 5 yıllık restorasyon sürecinde yaşananlar...

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 3

NİSAN 2019

Notre Dame'ı kasıp kavuran bir yangın, katedralin çatısını ve kulesini çökerterek iç mekanını tamamen tahrip etti.

Söndürmek için saatler harcanan yangın, küresel bir dayanışma dalgasına yol açtı.

Katedralin ihtişamını yeniden tesis etmek için muazzam bir çaba başlatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron restorasyonu beş yıl içinde tamamlama sözü verdi.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 4

HAZİRAN 2020

Pandemi, katedraldeki çalışmaları durdurdu. Ancak önceki restorasyon çalışmaları için kulede kullanılan ve yangın sırasında kömüre dönen iskelenin kaldırılması önemli bir adım oldu.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 5

AĞUSTOS 2020

Fransa'nın en büyük müzik aleti olan ve bir zamanlar katedralin içinde gürleyen orgu restore etme çabaları başladı.

8 bin borulu org yangından sağ kurtuldu ancak zehirli kurşun tozuyla kaplandı.

Sökme, temizleme ve yeniden birleştirme işlemlerinin bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 6

MART 2021

Kulenin yeniden inşasında kullanılması beklenen bin adet tarihi Fransız meşe ağacından ilki, Fransız Loire bölgesindeki Berce ormanından seçildi.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 7

EYLÜL 2021

Marangozlar, iskele uzmanları ve dağcılar çatısız binanın kulelerini ve duvarlarını korumak için devasa bir "şemsiye" inşa etti.

Yapıyı koruma çalışmaları bu adımla nihayet tamamlandı. İnşaatın geri kalanı için ihale başladı.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 8

BAHAR 2022

Fransa'nın dört bir yanından cam ustaları katedralin ünlü vitray pencerelerini temizlemek ve restore etmek gibi zahmetli bir sürece başladı.

Yardım yurtdışından da geldi: Almanya'daki Köln Katedrali, Notre Dame'ın dört penceresini onardı.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 9

AĞUSTOS 2023

Fransa, restorasyonu denetlemekle görevlendirilen Fransız generali General Jean-Louis Georgelin'in ani ölümüyle sarsıldı.

Başkan Macron onu, Notre Dame'ı "tuğla tuğla" restore etmeye adamış "en büyük asker" olarak selamladı.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 10

ARALIK 2023

Anka kuşu olarak yeniden tasarlanan altın bir horoz, Notre Dame'ın yeniden doğuşunu simgeleyen katedralin kulesine yerleştirildi.

Aralarında İsa Mesih'in Dikenli Tacı olduğu söylenen parçaların da bulunduğu dini emanetler, altın kuşun içindeki bir zaman kapsülüne yerleştirildi.

Notre Dame Katedrali'nin 5 yıllık restorasyon serüveni - 11

ŞUBAT 2024

Katedralin altın horoz ve haçla süslenmiş yeni kulesini ortaya çıkarmak için iskele kaldırıldı.

Notre Dame büyük yeniden açılışına yaklaşırken geleceğe bir bakış sunuyor.

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